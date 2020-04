BSI warnt vor Sicherheitslücke in iOS-Mail – Apple beschwichtigt

Peter Müller

Selbst das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt vor einer Sicherheitslücke der Mail-App in iOS und iPadOS. Apple sieht das nicht so kritisch.

Vergrößern Mit Sicherheit © robert coolen - shutterstock.com

Die Lücke in Mail von iOS und iPadOS, über die diese Woche das Sicherheitsunternehmen ZecOps berichtete und die dazu führen könnte, dass Angreifer das iPhone oder iPad mittels einer manipulierten Mail übernehmen, ist laut Apple nicht so kritisch – mit iOS 13.4.5 und iPadOS 13.4.5 ist bereits ein Patch unterwegs. Wie Cupertino gegenüber Bloombergs Mark Gurman erklärte, habe man den Bericht der Forscher gründlich untersucht, da man jede Bedrohung ernst nehme. "Aufgrund der zur Verfügung gestellten Informationen [sind wir] zu dem Schluss gekommen, dass diese Probleme keine unmittelbare Gefahr für unsere Benutzer darstellen. Der Forscher identifizierte drei Probleme in Mail, aber sie allein reichen nicht aus, um die Sicherheitsvorkehrungen für iPhone und iPad zu umgehen, und wir haben keine Beweise dafür gefunden, dass sie gegen Kunden eingesetzt wurden." Zecops hatte das Gegenteil behauptet und von konkreten Angriffen auf einzelne Unternehmer in den USA und Journalisten in Europa berichtet.

Am Donnerstag hatte laut "Spiegel" noch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vor der Lücke gewarnt, darüber sei "potenziell das Lesen, Verändern und Löschen von E-Mails möglich" – Apples Stellungnahme, die den Darstellungen von Zecops widerspricht, wurde erst danach bekannt.

iOS 13.4.5 und iPadOS 13.4.5 sind noch in einem frühen Beta-Studium, bis zur planmäßigen Veröffentlichung könnte es noch einige Wochen dauern. Daher ist nicht auszuschließen, dass Apple das Problem mit ienem Zwischenupdate vielleicht schon in der kommenden Woche angehen wird, mit iOS/iPadOS 13.4.3 in etwa. Schon iOS 13.4.1 und iPadOS 13.4.1 waren ohne vorherige Betas erschienen.



