Back to School: Airpods als Zugabe bei Apple (in USA)

Peter Müller, Halyna Kubiv

In den USA ist bereits die Rabatt-Aktion "Back to School" von Apple gestartet. Es gibt gratis Airpods bei jedem Mac-Kauf.

Vergrößern Back to School © Apple

Zurück in die Schule – das mussten fast alle wieder nach den Pfingstferien, mit allen Chancen und vor allem Risiken. Mit " Back to School " ist aber eher die Zeit nach den großen Ferien gemeint, wenn es in ein neues Semester, eine neue Klasse, an eine weiter führende Schule geht und man gerne neue Geräte anschafft. Alljährlich zu der Zeit, an der zumindest im Süden der Republik die Sommerferien noch ein großer Traum sind, beginnt in den USA die Rabattsaison – Apple hat schon mal damit angefangen. Im Rahmen von "Back to School 2021" gibt Apple beim Kauf eines Mac und eines iPad (mit Ausnahme von iPad Mini und iPad 8) ein Paar Airpods dazu. Wer sein neues Laptop oder Tablet noch via Apple Care+ versichern lassen will, zahlt 20 Prozent weniger als sonst für die Garantieverlängerung.

In Deutschland, Österreich und in der Schweiz wird die Aktion wohl erst in drei Wochen starten, entsprechend der Ferienplanung hierzulande und basierend auf ähnlichen Apple-Aktionen der letzten Jahre . Ein paar Unterschiede zur US-Aktion gibt es schon: In Deutschland nennt Apple seine Bildungsaktion "Back to University", dementsprechend sind Apples Rabatte für Hochschulstudenten und alle Lehrkräfte, aber nicht für Schüler gedacht. Auch Airpods gibt es nicht komplett gratis, sondern ermäßigt zu einem Mac- oder iPad-Pro-Kauf dazu, immerhin musste man im vergangenen Jahr für ein paar Airpods Pro nur 150 Euro zuzahlen, mehr als Hundert Euro weniger als beim normalen Kauf. Die Aktion dauert meist bis Ende Oktober, also gut nach dem Start des Wintersemesters an den Unis.