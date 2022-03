Baseball bei Apple TV+ 12 Wochen lang gratis - aber nicht in Deutschland

Peter Müller

Baseballfans können ab Freitag nächster Woche jeweils zwei MLB-Spiele bei Apple TV+ sehen - drei Monate ohne Abo. In Deutschland muss man auf den vorwiegend in Amerika populären Sport verzichten.

Vergrößern Bei uns wäre es dann sowieso schon die Nacht zum Samstag © Apple

Ein wenig überraschend hatte Apple auf dem Event "Peek Performance" Anfang März angekündigt, fortan freitags auf Apple TV+ Baseball zu übertragen. Jetzt hat das Unternehmen mehr Details zu seinem Deal mit der Baseballliga MLB genannt: Die ersten zwölf Wochen werde man kein Abo für Apple TV+ benötigen, um in den Genuss des seltsamen US-Sports zu geraten.

Den Auftakt machen am Freitag nächster Woche die Partien der New York Mets bei den Washington Capitals und der Houston Astros bei den Los Angeles Angels, den aktuellen Titelträger Los Angeles Dodgers wird man in der Woche darauf bei den Cincinatti Reds sehen. Sofern man in einem Land mit etwas Baseballtradition und -interesse lebt, die Übertragungen sind auf die USA, Kanada, Australien, Brasilien, Japan, Mexiko, Puerto Rico. Südkorea und das Vereinigte Königreich beschränkt. Das genaue Programm der Freitagsspiele der ersten zwölf Wochen der Saison von 2022 haben unsere Kollegen der Macworld zusammengestellt .

In Deutschland rollt der Ball eher und pockt nicht aus des Pitchers Händen auf eine geschwungene Holzkeule. Groß ist die Vorfreude auf die Fußball-WM in Katar aber auch nicht - alle Spiele wird hierzulande die Telekom übertragen .

Wer aber unbedingt sich die Nacht zum Samstag mit Homeruns verlängern will – Spielbeginn ist zwischen Mitternacht und vier Uhr morgens nach MESZ – muss einen VPN-Service nutzen , mit dem man für die USA (oder UK) vorgesehene Programme sehen kann.