Bestseller: iPhone 11 und iPhone 12 Mini bei Amazon im Angebot

Amazon bietet das iPhone 11 und das iPhone 12 Mini stark reduziert an. Wenn Sie vor der Vorstellung des iPhone 13 noch zuschlagen möchten, haben Sie jetzt die Gelegenheit.

VergrĂ¶ĂŸern Das iPhone 12 Mini ist bei Amazon reduziert, ebenso das iPhone 11. © Shutterstock.com/FellowNeko / Amazon

Das iPhone 11 und iPhone 12 Mini haben sich auf Amazon an die Spitze der Smartphone-Bestseller-Liste gekÀmpft. Wohl auch anlÀsslich der iPhone-Keynote, die voraussichtlich in zwei Wochen stattfinden wird , wurden die beiden GerÀte stark reduziert. Es kann sich durchaus lohnen, kurz vor dem Erscheinen des neuen iPhones beim VorgÀngermodell zuzuschlagen, denn mit der Aufmerksamkeit rund um das neue Modell bleiben die Preise der letzten Generation meistens konstant, teilweise steigen Sie sogar. Wir haben uns die Angebote angesehen und sagen Ihnen, welches sich wirklich lohnt.

iPhone 11 mit 64 GB fĂŒr 599 Euro bei Amazon: Jetzt kaufen

iPhone 12 Mini mit 64 GB fĂŒr 659 Euro bei Amazon: Jetzt kaufen

80 Euro gĂŒnstiger: iPhone 11 mit 64 GB und in allen Farben

Auf Platz Zwei der Bestsellerliste (Platz Eins wird von einer Displayfolie belegt) finden wir das iPhone 11 mit 64 GB fĂŒr 599 Euro . Und wenn Sie tatsĂ€chlich auf der Suche nach einem neuen iPhone sind, können Sie hier bedenkenlos zuschlagen. Der Preis ist auf einem Level mit den gĂŒnstigsten Angeboten anderer Anbieter. Bei Apple zahlen Sie sogar fĂŒr das gleiche GerĂ€t mit 64 GB ganze 679 Euro, also 80 Euro mehr. Das iPhone 11 ist zwar inzwischen rund zwei Jahre alt, technisch aber immer noch sehr gut ausgestattet. Dank Apples Update-Politik werden Sie außerdem noch mindestens vier bis fĂŒnf Jahre mit Softwareupdates versorgt. Auch die anderen SpeichergrĂ¶ĂŸen sind reduziert, fĂŒr 128 GB zahlen Sie 668 Euro , fĂŒr 256 GB 769,99 Euro.

iPhone 11: Features im Überblick

6,1“ (15,5 cm) All-Screen LCD Multi-Touch Display mit IPS-Technologie (1792 × 828 Pixel, 326 ppi)Â



Apple A13 Bionic ChipÂ

LTE (4G)Â

12 MP Dual-Hauptkamera mit Ultraweitwinkel- und WeitwinkeloptikÂ

12 MP FrontkameraÂ

64 GB interner Speicher

4 GB RAM ArbeitsspeicherÂ

3.110 mAh Akku

Bluetooth 5.0Â

GPS/GNSSÂ

Face IDÂ

Barometer, 3-Achsen Gyrosensor, Beschleunigungssensor, NĂ€herungssensor, UmgebungslichtsensorÂ

802.11ax WLAN 6 mit 2×2 MIMOÂ

NFCÂ

Staub- und Wasserschutz nach IP68

150 Euro gĂŒnstiger: iPhone 12 Mini mit 64 GB und in allen Farben

Mit dem iPhone 12 Mini bekommen Sie ein iPhone der Kategorie "klein, aber oho". Mit 5,4 Zoll Displaydiagonale ist es das perfekte GerĂ€t, wenn Ihnen aktuelle Smartphones nicht mehr kompakt genug sind. Die Features im Vergleich zum grĂ¶ĂŸeren iPhone 12 sind dennoch identisch, Sie bekommen die gleiche Rechenleistung, Kamera, OLED-Display etc. Bei Amazon liegt der Preis derzeit bei 659 Euro. Leider können wir das Angebot nur bedingt empfehlen, da einige andere Anbieter das iPhone 12 Mini etwas gĂŒnstiger anbieten. Kleinere Shops wie Pricezilla bieten das GerĂ€t fĂŒr 639 Euro an , also rund zwanzig Euro gĂŒnstiger. Wenn Sie also gerne bei Amazon einkaufen, werden Sie einen kleinen Aufpreis in Kauf nehmen mĂŒssen. Im Vergleich zum Preis bei Apple lohnt sich das Angebot aber deutlich, dort zahlen Sie 799 Euro, also 140 Euro mehr als bei Amazon. Auch die anderen SpeichergrĂ¶ĂŸen sind bei Amazon reduziert, fĂŒr 128 GB zahlen Sie 729,99 Euro , 256 GB kosten 819,01 Euro.

iPhone 12 Mini: Features im Überblick