Bis morgen: 15 Prozent Bonus auf iTunes- und App-Store-Guthaben

Kris Wallburg

Für Filme, Musik, Apps und Co. über Apples App Store und iTunes benötigen Sie Guthaben. Das können Sie direkt bei Apple, aber auch über Guthabenkarten erstehen. Letzteres ist die bessere Option, denn dadurch können Sie 15 Prozent Bonus-Guthaben abstauben.

Vergrößern Mit den Guthabenkarten von Amazon können Sie ihr iTunes- und App-Store-Guthaben aufladen. © Shutterstock.com/Birgit Reitz-Hofmann

Guthabenkarten für Apples Services kriegen Sie in fast jedem Supermarkt und natürlich direkt über Apples Apps. Die deutlich bessere Option ist aber der Kauf über Amazon . Dann gibt es nämlich 15 Prozent Bonus-Guthaben auf ihren Kauf – direkt über Apple und ohne Haken.

Hier gehts zum Shop: App-Store- und iTunes-Guthaben mit 15 Prozent Bonus bei Amazon



Apple verkauft Guthaben, das sowohl für den App Store als auch iTunes gültig ist, auch über Amazon. Die Karten mit den Guthabencodes werden per E-Mail zugestellt und können direkt eingelöst werden. Die Karte kann natürlich auch verschenkt werden, dafür müssen Sie diese aber selbst ausdrucken. Ab einem Guthaben-Wert von 25 Euro gibt es außerdem 15 Prozent Bonusguthaben, bei einer Aufladung von 100 Euro werden Ihnen also 115 Euro gutgeschrieben. Zur Auswahl stehen Guthabenkarten für 25, 50 und 100 Euro, Sie können aber auch Ihre eigene Summe festlegen. Die Promo-Aktion mit Bonus-Guthaben läuft bis zum 14.02.2021 . Wenn Sie also in nächster Zeit Guthaben benötigen, sollten Sie also zuschlagen.

Beachten Sie außerdem die Bedingungen für die Aktion, die Apple auf der Amazon-Seite angibt. So wird der Bonus nicht gewährt, wenn Sie den Gutschein unter "Meine Bestellungen" in Ihrem Amazon-Konto erneut versenden lassen.

