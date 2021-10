Bis zu vierzehn Monate Apple Music gratis

Halyna Kubiv

Aktuell läuft eine Promo-Aktion für die Apple Music auf unterschiedlichen Plattformen, die Angebote lassen sich kombinieren.

Vergrößern Apple Music © Apple

Erst gestern haben wir über eine Promo-Aktion bei Shazam für fünf respektive zwei Monate an kostenlosem Apple-Music-Abo berichtet. Wie die Nutzer bei Geizhals herausgefunden haben, ist diese Aktion deutlich breiter angelegt und beschränkt sich nicht nur auf Apples eigenen Musikerkennungsdienst. Die Promo läuft bei Saturn, Media Markt, iTunes, Beats, Deutsche Bank und einigen weiteren Anbietern. Wie bei Shazam können auch diejenigen Nutzer teilnehmen, die bereits drei oder mehr Monate Apple Music kostenlos ausprobiert haben. Die Angebote lassen sich sogar addieren, sodass in Summe über ein Jahr Apple Music gratis herausspringt.

Gratis mit Einschränkungen

Es gibt dabei nur einige wenige Einschränkungen. Wie der Kollege Müller herausgefunden hat, qualifizieren sich Konten mit Familienabo nicht für die Promo-Aktion. Es erscheint eine Fehlermeldung "Dieses Angebot kann mit deinem aktuellen Abo nicht eingelöst werden". Hat man zudem bei einer vergleichbaren Promo-Aktion bei einem der Teilnehmer in der Vergangenheit mitgemacht, kann man den Promo-Code ebenfalls nicht einlösen. Es kommt in diesem Fall eine Fehlermeldung "Deine Code-Höchstgrenze ist erreicht. Du hast bereits die maximale Anzahl dieser Codes pro Apple-ID eingelöst." Solche Fehlermeldung erhalten wir beim Einlösen des Saturn-Promos, weil wir in der Vergangenheit an einer ähnlichen Aktion des Anbieters teilgenommen haben. Die restlichen Links wie die von Media Markt oder iTunes haben jedoch anstandslos funktioniert.

Noch eine Besonderheit: Sowohl in der Shazam-App als auch über die Webseite des Dienstes kann man die gleiche Aktion aufrufen und nochmals zwei Monate Apple Music geschenkt bekommen. Hier sind alle Anbieter, einschließlich Links und geschenkten Monate in Überblick:

Shazam-App :

fünf Monate Apple Music gratis für neue Tester

zwei Monate Apple Music gratis für ehemalige Tester und diejenigen, gerade eben ein Abo testen

Zusätzliche Monate:

zwei Monate über die Shazam-Webseite

ein Monat bei Saturn

ein Monat bei Deutsche Bank

ein Monat bei Media Markt

ein Monat bei iTunes

ein Monat bei Apple Music Artist China

ein Monat bei Beats

ein Monat bei Media World



Kombiniert man alle diese Angebote, können ehemalige Tester bis zu elf Monate Apple Music geschenkt bekommen, neue Tester gar vierzehn, mehr als ein Jahr.