Black Friday: 30 Prozent Rabatt bei Withings

Peter Müller

Körperwaagen, Fitnessuhren und weitere Gesundheitsgeräte von Withings gibt es in der Black-Friday-Woche stark rabattiert.

Vergrößern Withings © Withings

Zum Corona-Helden kann man ja in diesem Spätherbst werden, wenn man nur auf dem Sofa abhängt und sich Essen und andere Waren des täglichen Gebrauchs ansteckungsicher liefern lässt – gesundheitsschädlich ist die Waschbärfaulheit aber auch, nur eben auf andere Weise.

Gegen die Gewichtszunahme in der Corontäne hilft Individualsport unter freiem Himmel oder solcher mit Kleingeräten im Wohnzimmer vor dem Sofa, zur Kontrolle bieten sich smarte Waagen an, auf denen man nicht nur stets das Gewicht kontrolliert, sondern auch andere Werte wie den Puls erheben kann und vor allem alles in einer App auf dem Smartphone oder gleich in Apples Health sammelt. Auch andere Kuren müssen runter.

In der Black-Friday-Woche bietet der Hersteller von intelligenten Fitness- und Gesundheitsgeräten Withings hohe Rabatte an, auf Waagen, Blutdruckmessgeräte (der sollte ja auch mit dem Gewicht sinken) und vor allem auf Uhren wie die Scanwatch, die nicht nur den Puls misst und Schritte zählt, sondern auch ein EKG erstellen kann und den Blutsauerstoff misst. Die Rabatte können bis zu 37 Prozent betragen, eine Übersicht findet sich hier.

Hier einige Angebote im Detail:

url link shop https://www.amazon.de/Withings-Unisex-Adult-Smartwatch-Herzfrequenzsensor-Lederarmband-Marineblau-Silber/dp/B08M6MCL42 Withings Unisex-Adult Scanwatch 42 mm Black Hybrid Smartwatch mit EKG, Herzfrequenzsensor und Oximeter (296,95 Euro) _blank

url link shop https://www.amazon.de/Withings-Unisex-Adult-Smartwatch-Herzfrequenzsensor-Lederarmband-Marineblau-Silber/dp/B08M6MCL42 Withings Unisex-Adult Scanwatch 38 mm Black Hybrid Smartwatch mit EKG, Herzfrequenzsensor und Oximeter (279,95 Euro) _blank

url link shop https://www.amazon.de/Withings-Nokia-Body-Cardio-K%C3%B6rperzusammensetzung/dp/B07965Y43Q Withings Body Cardio – Premium WLAN-Smart-Waage (94,99 Euro) _blank

url link shop https://www.amazon.de/Withings-Nokia-Thermo-Intelligentes-Schl%C3%A4fenthermometer/dp/B071HNBXXQ Withings Thermo – Smartes Schläfenthermometer (75,08 Euro) _blank

url link shop https://www.amazon.de/Withings-BPM-Connect-Intelligentes-WLAN-Blutdruckmessger%C3%A4t/dp/B07SJV1HNR Withings BPM Connect – Intelligentes WLAN-Blutdruckmessgerät (67,99 Euro) _blank