Black Friday: Diese Apple-Geräte gibt es günstiger

Heute startet der Black Friday, Apple legt Gutscheine bei einigen Produkten darauf. Sie finden aber anderswo echte Rabatte.

Vergrößern Ab 27.11.2020 startet der Black Friday.

Black Friday heute am 27. November, der Cyber-Monday am Montag und am Wochenende dazwischen gibt es bei vielen Händlern ebenso günstige Angebote. Schon die ganze Woche lang und noch mindestens bis Montag bieten Shops wie Media Markt , Saturn , Amazon & Co. bereits einige Produkte zu Tiefstpreisen an. Darunter auch Apple-Geräte. So gibt es etwa diese Produkte schon deutlich günstiger:

iPhone SE 64 GB für nur 398,69 Euro bei Amazon



iPhone SE 64 GB für nur 398,69 Euro bei Media Markt

iPhone SE 128 GB für nur 449,99 Euro bei Otto

iPhone 11 64 GB für nur 599,50 Euro bei Saturn

AirPods Pro für nur 185,43 Euro bei Amazon

AirPods 2. Gen für nur 107 Euro bei Aldi Nord, für 111 Euro bei Aldi Süd (je nur in Filiale)

AirPods 2. Gen für nur 111 Euro bei Telekom

Macbook Air 13,3" 2020, Core i3, 256 GB SSD, 8 GB RAM für nur 869 Euro bei Gravis

Macbook Pro 13" 2020, Core i5, 1 TB SSD, 16 GB RAM für nur 2019 Euro bei Gravis



Beats Solo Pro Wireless On-Ear-Headset für nur 174,90 Euro bei Gravis

Black Friday bei Apple

Wie erwartet, gibt es auch von Apple selbst vom 27. November bis 30. November ein „Shopping Event“. Beim Kauf bestimmter Produkte zum regulären Preis gibt es einen Gutschein für App Store & iTunes. Je nach Kaufpreis gibt es eine Geschenkkarte von bis zu 150 Euro.

Qualifiziert sind das iPhone 11, iPhone XR und iPhone SE, der beigelegte Gutschein hat einen Wert von 50 Euro. Ebenfalls im Programm sind die Apple Watch 3, Airpods und Airpods Pro, hier legt Apple eine 25-Euro-Karte bei. Gerade Airpods (Pro) bekommt man woanders recht gehend hinterhergeworfen. Zum iPad Pro gibt es einen Gutschein über 100 Euro, zum iPad Mini einen über 50 Euro. Auf Macs gibt es Gutscheine über 150 Euro, qualifiziert sind iMac 21,5 Zoll und Macbook Pro 16 Zoll, beide Modell arbeiten noch mit Intel-Chips. Zu Apple TV (HD und 4K) gibt es 50 Euro per Gutschein, die man ja gleich in diverse Filme investieren könnte und zum Homepod einen über 100 Euro, das entspricht zehn Monaten Apple Music (oder nicht ganz sieben in der Familienversion). Auf diverse Kopfhörermodelle seiner Tochter Beats gibt Apple zudem 50 Euro an iTunes-Guthaben für fünf Monate Apple Music mit.



Black Friday bei anderen Shops

Die Verkaufsaktion startet aber auch in zahlreichen anderen deutschen Shops, darunter auch mit Geräten von Apple. Aus rechtlichen Gründen gab es in Deutschland Beschränkungen bei der Verwendung des Namens „Black Friday“, diese Probleme scheinen mittlerweile gelöst zu sein.





Black Friday bei Media Markt

Wie schon in früheren Jahren setzt allerdings der Media Markt weiter auf einen eigenen „alternativen“ Namen: Am 27. November 2020 startet deshalb der "Red Friday" . Hohe Rabatte werden an diesem Tag versprochen, die Aktion soll am 27. November um 00:00 Uhr starten und drei Tage dauern – bis zum sogenannten Cyber Monday. Media Markt Clubmitglieder sollen allerdings schon etwas früher Zugriff auf diese Schnäppchen haben. Ausgeschlossen werden wie immer die aktuellen Apple-Produkte wie das iPhone 12 sein. Günstig gibt es aktuell das iPhone SE 64 GB mit 398,69 Euro .



Hier geht's zu den Media Markt-Angeboten

Black Friday bei Saturn

Auch bei Saturn gibt es ab 27.11.2020 bis zum „Cyber Monday“ hohe Rabatte für „Smartphones bis Kaffeevollautomaten“. Wie bei Media Markt dauert die Aktion drei Tage : vom 27.11.2020 00:00 Uhr bis einschließlich Montag. Wie bei Media Markt scheint es außerdem für Kunden mit der neuen Saturn Card eine Vorzugsbehandlung zu geben – diese können limitierte Angebote vorab erhalten. Die erst kürzlich vorgestellten Apple-Geräte wie iPhone 12 oder die M1-Macbooks werden von jeglichen Rabatten ausgeschlossen sein.

Wie Media Markt finden Sie auch bei Saturn im Rahmen viele Angebote, so bietet das iPhone 11 mit 64 GB günstiger, und zwar für 599,50 Euro .



Hier geht's zu den Saturn-Angeboten

Amazon

Bei Amazon läuft der Black Friday bereits ab 26.11.2020, einen Tag früher als bei der Konkurrenz. 48 Stunden gibt es Rabatte auf zahlreiche Produkte. Wie bei Saturn und Media Markt werden angemeldete Kunden mit Prime-Abo bevorzugt.

Im Angebot ist ermäßigtes Zubehör von Apple , wie Pencils und iPad-Tastaturen und Auslaufmodelle der Apple Watch.

Black Friday bei Notebooksbilliger

Ab Montag dem 27.11 startet auch bei Notebooksbiliger.de die sogenannte Black Week. Die Angebotswoche startet am Montag und endet wie bei den anderen Shops am Cyber Monday. Ungewöhnlich bei Notebooksbilliger ist ein Gutschein-System, man muss für den Erhalt des Rabatts einen bestimmten Code eingeben. Der Endpreis wird dann im Warenkorb angezeigt. Für Apple-Anwender sind voraussichtlich allem die Software-Angebote interessant. Schon ab heute bis 23.11. gibt es etwa sehr günstige Angebote für Adobe-Software.

Hier geht's zu den Notebooksbilliger-Angeboten

Cyberport

Beim Apple-Reseller Cyberport startet am 27.11.2020 das "Black Weekend", schon ab Montag gibt es aber Vorab-Angebote. Jeden Tag bietet Cyberport bestimmte Angebote schon vorab zum Angebotspreis, das Angebot gilt 24 Stunden oder solange Vorrat reicht. Ab 27.11.2020 startet dann das Angebotswochenende.

Hier geht's zu den Cyberport-Angeboten

Welche Apple-Geräte werden günstiger?

Welche Apple-Produkte bei Anbietern wie Saturn, Cyberport und Media Markt verbilligt zu haben sind, ist nicht bekannt. Zu erwarten sind aber vor allem Preisnachlässe auf Produkte wie Airpods, Airpods Pro und iPads, die bereits in den vergangenen Tagen und Wochen zu verschiedenen Aktion deutlich günstiger angeboten wurden. Auch Apple Watches sind vermutlich im Angebot. Hohe Rabatte auf iPhone 11 und iPhone 11 Pro vermuten wir ebenfalls, da auch diese Modelle in vergangenen Aktion reduziert waren. Preisnachlässe auf ein Macbook Air mit M1-CPU oder ein Macbook Pro M1 sind genau wie auf die neuen iPhone-12-Modelle weniger zu erwarten, da neue Apple-Produkte meist von Aktion ausgeschlossen sind.

Unserer Erfahrung nach sind Apple-Produkte schnell vergriffen an solchen Aktionstagen. Wenn Sie sparen wollen, sollten Sie am Aktionstag schnell sein, sonst entgeht Ihnen womöglich ein Top-Deal.