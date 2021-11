Black Friday & Singles Day: Wo es Apple-Produkte günstiger gibt

Stephan Wiesend

Ab 11. und 26. November gibt es im Rahmen der Aktionstage Singles Day und Black Friday und zahlreiche Schnäppchen, wir zeigen Ihnen wo es auch Apple-Angebote gibt.

Vergrößern Auch Apple nimmt voraussichtlich an der Aktion Black Friday teil © Apple / IDG

Der so genannte Black Friday stammt aus den USA: Er ist der Tag nach Thanksgiving und Start der amerikanischen Weihnachtseinkäufe. Hier gibt es traditionell Sonderangebote und Schnäppchen im Überfluss. Auch in Deutschland hat man diese Tradition übernommen. Aktuell startet der Black Friday mit Vorabrabatten und der 26.11. markiert dann eher das Ende der Aktionen.

Etwas verwirrend: Mit dem „Singles Day“ gibt es in China einen ähnlichen Sonder-Verkaufstag, der am 11.11. "gefeiert" wird (auch wenn dies Rheinländer irritieren könnte) und ebenfalls von Händlern mit Schnäppchen gefeiert wird. Wir zeigen hier eine erste Übersicht von teilnehmenden Händlern, die Produkte von Apple anbieten oder in Kürze anbieten werden:

Black Friday bei Apple

Von Apple selbst gibt es an diesem 26.11. voraussichtlich auch dieses Jahr wieder eine passende Aktion, hier meist „Shopping Event“ genannt. Rabatte auf iPhone 13 und Macbook M1 sollte man aber wohl weniger erwarten, eher eine Aktion wie in den letzten Jahren.

2020 erhielt man einige Tage beim Kauf bestimmter Produkte einen Apple Store-Gutschein mit einem Guthaben von bis zu 150 Euro – gestaffelt je nach Preis der gekauften Apple-Produkte. Auf diverse Kopfhörermodelle seiner Tochter Beats gibt Apple zudem 50 Euro an iTunes-Guthaben für fünf Monate Apple Music mit. Sicher wird es auch 2021 eine solche Aktion geben.

Media Markt und Saturn

Den Black Friday feiert Saturn ebenfalls ab diesem Montag schon. Im Angebot sind bisher aber nur spärlich Angebote von Apple. Welche Apple-Geräte bei Saturn und Media Markt in den nächsten Wochen verbilligt zu haben sind, ist noch nicht bekannt. Zu erwarten sind aber vor allem Rabatte auf Produkte wie Airpods (aktuell Airpods 2 für nur 115 Euro bei Media Markt und Saturn ) und Macbook Air, auch günstige Apple Watches sind vermutlich im Angebot. Hohe Rabatte auf iPhone 12 und iPad Pro würden wir ebenfalls nicht ausschließen, weniger auf das neue Macbook Pro. Nach unserer Erfahrung sind aber die besten Angebote vermutlich sehr zügig vergriffen.

Hier gibt es die die Angebot zum Black Friday bei Media Markt

Hier gibt es die Angebote zum Black Friday

Aktuelle Angebote



Apple USB C Power Adapter Netzteil Apple 20 W – Hier bestellen: Für 20 statt 25 Euro

Apple MagSafe Ladegerät Apple, Weiß – Hier bestellen: Für 35 statt 45 Euro



Apple Watch Series 3 42 mm Smartwatch Aluminium Kunststoff, 140-210 mm, Armband: Schwarz / Gehäuse: Dunkelgrau – Hier bestellen für 215 statt 249 Euro

Amazon

Auch Amazon hat bereits mit der Präsentation von Angeboten begonnen, die laufend erneuert werden. Bis zum 26.11. wird es sich lohnen hier immer wieder nach Angeboten zu forschen.



Hier gibt es die Angebote zum Black Friday

Aktuelle Angebote



Apple Macbook Air M1 – 7 Prozent Rabatt auf den Listenpreis

Airpods 2 zum Tiefstpreis von nur 115 Euro



Gravis

Gravis feiert ebenfalls einen Black Friday, ebenso aber den Singles Day (mit Dieter Bohlen), der „Internationale Tag der Alleinstehenden“. Die Rabattaktion Singles Day findet bei Gravis vom 08.11. bis 11.11.

Hier gibt es die Angebote zum Singles Day

Hier gibt es die Angebote zum Black Friday

Zu den Angeboten gehören Macbooks, Airpods, Produkte von Beats und viel Zubehör von Drittherstellern. So gibt es etwa die Apple Airpods Max in Rosa mit hohem Rabatt

Apple Airpods Max Over-Ear Kopfhörer für 439 statt 597 Euro

Black Week

Parallel zum Singles Day finden bereits die Black Week statt, eine zum Black Friday führende Rabattaktion, für die es schon erste Angebote gibt.



Apple iMac 27" Retina 5K 6-Core i5 3,1 GHz, 8 GB RAM, 256 GB SSD, 2020 für 1759 statt 2079 Euro

Apple AirPods Pro für 209 Euro statt 279 (aber nur in ausgewählten Stores)

Otto

Otto feiert den Black Friday, aber ebenso den Singles Day. Ab sofort gibt es etwa auf ausgewählte Multimedia-Artikel Rabatte, zusätzlich einen Gutschein von 11 Prozent. (Code: 13754)

Hier gibt es die Angebote zum Black Friday

Apple AirPods 2 für 115 Euro bei Otto



Apple Magsafe Battery Pack Smartphone-Ladegerät für 85 statt 109 Euro

Arktis

Der für Zubehör bekannte Händler Arktis feiert im ganzen November die „Black Weeks", Angebote die sich wöchentlich ändern.



Hier gibt es die Angebote zum Black Friday

Ab 08.11. bis 15.11 gibt es etwa Zubehör für die Apple Watch mit bis zu 50 Prozent Rabatt

Coolblue

Hier gibt es die Angebote zum Black Friday

Der Händler Coolblue wird am Black Friday teilnehmen, es sind aber noch keine näheren Angaben verfügbar.

Keine Angebote mehr verpassen

