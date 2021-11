Black Friday: Wo es Apple-Produkte günstiger gibt

Stephan Wiesend

Black Friday ist nicht nur am letzten Freitag im November, die Aktion geht deutlich länger. Im Rahmen des Black Friday gibt es zahlreiche Schnäppchen, wir zeigen Ihnen, wo es auch Apple-Angebote gibt – auch schon jetzt.

Vergrößern Auch Apple nimmt voraussichtlich an der Aktion Black Friday teil © Apple / IDG

Der Black Friday stammt aus den USA: Es ist der Tag nach Thanksgiving – vierter Donnerstag im November – und Start der amerikanischen Weihnachtseinkäufe. Hier gibt es traditionell Sonderangebote und Schnäppchen im Überfluss. Auch in Deutschland hat man diese Tradition in den letzten Jahren übernommen. Aktuell startet der Black Friday mit Vorabrabatten und der 26.11. markiert dann eher das Ende der Aktionen - mittlerweile handelt es sich eher um eine Black Week, die für manche Anbieter dann erst am Montag darauf, dem Cyber Monday, endet. Wir zeigen hier eine erste Übersicht von teilnehmenden Händlern, die Produkte von Apple anbieten oder in Kürze anbieten werden:

Black Friday bei Amazon

Bei Amazon laufen bereits die ersten Black-Friday-Angebote , die laufend erneuert werden. Bis zum 26.11. wird es sich lohnen, hier immer wieder nach Schnäppchen zu forschen. Reduzierte Produkte von Apple sind aber oft rasch vergriffen.



Hier gibt es die Angebote zum Black Friday

Aktuelle Angebote



Apple Macbook Air M1 für 949 Euro

Apple Airpods für 115 Euro

Apple Airtag 4er-Pack für nur 96 Euro

Black Friday bei Media Markt und Saturn

Den Black Friday feiert Saturn ebenfalls schon dieser Tage. Im Angebot sind bisher aber nur spärlich Produkte von Apple. Welche Apple-Geräte bei Saturn und Media Markt in den nächsten Wochen verbilligt zu haben sind, ist noch nicht bekannt. Zu erwarten sind aber vor allem Rabatte auf Produkte wie Airpods (aktuell Airpods 2 für nur 115 Euro bei Media Markt und Saturn ) und Macbook Air, auch günstige Apple Watches sind vermutlich im Angebot – womöglich auch das Auslaufmodell Series 6, das sonst kaum noch zu bekommen ist. Hohe Rabatte auf iPhone 12 und iPad Pro würden wir ebenfalls nicht ausschließen, weniger auf das neue Macbook Pro. Nach unserer Erfahrung sind aber die besten Angebote vermutlich sehr zügig vergriffen.

Hier gibt es die Angebote zum Black Friday bei Media Markt

Hier gibt es die Angebote zum Black Friday bei Saturn

Aktuelle Angebote bei Media Markt

Im Rahmen der Mediamarkt Apple Week bis 18.11.

(einige Angebote sind nur noch per Abholung verfügbar)

iMac 27-Zoll 256 GB SSD für 1299 Euro

Macbook Air M1 für 949 Euro

iPad Mini 5. Generation für 359 Euro

Homepod Mini für 84 Euro



Saturn



Apple Airpods für 115 Euro

Apple Watch Series 6 (GPS), 40 mm Aluminiumgehäuse Blau für 356 Euro

Notebooksbilliger

Bei Notebooksbilliger startet ab 22.11. die "Black Week"

Hier gibt es die Angebote zum Black Friday

Black Friday bei Apple direkt

Von Apple selbst gibt es rund um den 26. November voraussichtlich auch dieses Jahr wieder eine passende Aktion, die Apple meist „Shopping Event“ nennt, um sich bewusst vom Black Friday abzuheben. Rabatte auf iPhone 13 und Macbook M1 sollte man aber wohl weniger erwarten, eher eine Aktion wie in den letzten Jahren.

2020 erhielt man einige Tage beim Kauf bestimmter Produkte einen Apple Store-Gutschein mit einem Guthaben von bis zu 150 Euro – gestaffelt je nach Preis der gekauften Apple-Produkte. Auf diverse Kopfhörermodelle seiner Tochter Beats gibt Apple zudem 50 Euro an iTunes-Guthaben für fünf Monate Apple Music mit. Sicher wird es auch 2021 eine solche Aktion geben. Am Mittwoch, den 1. Dezember kann man bei Apple aller Voraussicht nach auch dieses Jahr wieder gutes tun: Am Welt-AIDS-Tag hebt Apple ProductRED hervor, von den Gewinnen gehen Spenden an den Global Fund ab.

Black Friday bei Otto

Otto feiert den Black Friday, aber ebenso den Singles Day. Ab sofort gibt es etwa auf ausgewählte Multimedia-Artikel Rabatte, zusätzlich einen Gutschein von 11 Prozent. (Code: 13754)

Hier gibt es die Angebote zum Black Friday

Apple Airpods 2 für 115 Euro bei Otto



Apple iPhone 11 128 GB für 629 Euro

Black Friday bei Cyberport

Die Black Week von Cyberport beginnt am 22.11.2021 und dauert bis 28.11.2021, dabei gibt es Sonderpreise auf ausgewählte Apple-Produkte.

Hier gibt es die Angebote zum Black Friday



Black Friday bei Comspot

Comspot rückte den Singles Day am 11.11. in die Mitte seiner Rabattaktionen, die es an sich nur bis 16.11. auf Apple-Produkte und Zubehör geben sollte. Doch auch am Morgen des 17.11. sind die Preise nach wie vor reduziert – könnte dann nahtlos in die Black Week übergehen …



Hier gibt es die Angebote zum Singles Day

Black Friday bei Gravis

Gravis feiert vom 22.11. bis 29.11 ebenfalls einen Black Friday

Hier gibt es die Angebote zum Black Friday

Black Friday bei Arktis

Der für Zubehör bekannte Händler Arktis feiert im ganzen November die „Black Weeks", Angebote, die sich wöchentlich ändern.



Hier gibt es die Angebote zum Black Friday

Ab 16.11. gibt es etwa Zubehör für das iPhone mit bis zu 60 Prozent Rabatt, allerdings kein Originalzubehör von Apple, sondern von Drittherstellern.



Black Friday bei Coolblue

Hier gibt es die Angebote zum Black Friday

Der Händler Coolblue wird am Black Friday teilnehmen, es sind aber noch keine näheren Angaben verfügbar.

Software

Auch viele Softwarehersteller bieten zum Black Friday Rabatte, ab 22.11 etwa die Firma Serif 30 Prozent Rabatt für Produkte wie Designer und Photo.

Bis 28.11. gibt es bei Adobe 40 Prozent Rabatt, allerdings nur für das erste Abo-Jahr.

Keine Angebote mehr verpassen

Die Redaktion der PC-Welt und Macwelt versorgt Sie in der Aktionswoche um den Black Friday regelmäßig mit den besten Angeboten aus IT, Technik, Smart Home und Digital Lifestyle. Abonnieren Sie dazu unsere Browser-Nachrichten oder einfach unseren Schnäppchen-Newsletter .