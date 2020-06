Boooong: Der Startton am Mac ist wieder da

Thomas Armbrüster

macOS 11 Big Sur bringt einige bedeutende Änderungen. Einige kann man sogar hören, wie ein Rückkehrer zeigt.

Vergrößern Big Sur gibt Laut © Doug Meek - shutterstock.com

Was Apple auf der Keynote zu macOS Big Sur nicht gezeigt hat: Der Startton ist wieder da. Startet man also ein Macbook unter dem neuen macOS, ertönt ein satter Ton, der an den Power Mac erinnert. Wer den Ton aber weiterhin nicht hören möchte, kann ihn in der Systemeinstellung „Ton“ deaktivieren. Was interessant ist: Wir haben Big Sur auf einer externen SSD installiert, das Macbook läuft aber weiterhin unter Catalina. Der neue Startton ertönt aber auch, wenn wir das Macbook mit Catalina starten.