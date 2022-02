Bug: iCloud-AGB lassen sich nicht akzeptieren

Halyna Kubiv

Ein alter Bug macht sich wieder bemerkbar: Einige Nutzer können die neuen iCloud-AGB nicht mehr akzeptieren.

Vergrößern iCloud © Apple

Zunächst hat es auf Twitter der Entwickler Colin Cornaby bemerkt: Egal, wie oft er sich einverstanden erklärt hat, kehrten die neuen iCloud-AGB immer wieder und wollten immer wieder bestätigt werden. Der Fehler trat aber nur auf seinem Mac auf, 9to5Mac berichtet jedoch , die gleiche wiederkehrende Meldung noch auf dem Apple TV gesehen zu haben. Offensichtlich ist das ein System-Bug von macOS Monterey, weil die Berichte vom erscheinenden iCloud-Fenster von Nutzern sowohl an Intel- als auch an M1-Macs stammen.

Colin Cornaby hat derweil die Lösung für den Fehler gefunden: Er war an dem Mac mit zwei Apple-IDs angemeldet – einer privaten und einer Developer-ID. Für die zweite Apple ID haben Apples Server kein Einverständnis registriert und immer wieder danach nachgefragt, das System hat wohl die Einstellungen der ersten Apple ID verwendet, so hat Cornaby immer wieder iCloud-AGB angenommen, nur halt für die "falsche" Apple-ID. Als er dies festgestellt hat, hat er in die Einstellungen für Accounts gewechselt, dort die zweite Apple-ID ausgewählt und dafür iCloud-AGB akzeptiert. Offenbar ist der Fehler nicht ganz neu, denn bereits 2019 beklagten sich Nutzer darüber .

Eine vergleichbare Lösung wie bei Cornaby haben die Nutzer im Forum von Stackexange noch 2016 herausgefunden, damals ging es zwar um ein iPhone, die Lösung war eine vergleichbare: In die Einstellungen-App zu gehen und bei allen Accounts die AGB einzeln zu bestätigen.