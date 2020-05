Bundle Hunt: 44-mal Software für Mac und Windows stark reduziert

Thomas Hartmann

Satte Preisnachlässe bietet die aktuelle Rabattaktion von Bundle Hunt mit bis zu 90 Prozent Discount bei insgesamt 44 Programmen für Mac oder Windows.

Vergrößern Bundlehunt

So gibt es etwa den Webbaukasten Flux 7.0 inklusive Unterstützung für Response Design für den Mac zum Preis von sieben US-Dollar statt regulär 100 US-Dollar. Mit Waltr 2 lassen sich Dateien wie Musik, Videos oder PDFs vom Mac oder Windows-PC auf iPhone und iPad ohne Umstand übertragen – hierbei liegt der Preis jeweils bei fünf statt regulär 40 US-Dollar. Von Entwickler Movavi sind gleich mehrere Programme im Angebot, so der Video Editor Plus (Videobearbeitung) für Mac oder Windows für jeweils 30 statt 60 US-Dollar. Ebenso den PDF Editor für die beiden Betriebssysteme – hier fallen lediglich vier statt regulär 40 US-Dollar an, dazu der Photo Editor (Bildbearbeitung) des Entwicklers für Mac und Windows ebenfalls zum deutlich reduzierten Preis. Andere Anbieter offerieren beispielsweise den Screen Recorder , um Ereignisse auf dem Desktop aufzuzeichnen, ebenfalls für die beiden großen Betriebssysteme zum Preis von je 20 statt 40 US-Dollar.

Hier geht es zu Bundle Hunt



Für den Mac speziell sind interessante Programme wie iStat Menus zum Überwachen wichtiger Systemereignisse (sechs statt zwölf US-Dollar), Commander One Pro als Dateimanager (ebenfalls sechs statt in diesem Fall 30 US-Dollar) oder der Mac Optimizer 4 zum Aufräumen der Festplatte (4 statt 30 US-Dollar) dabei. Oder auch Data Recovery 6 zur Rettung verloren geglaubter Dateien für nur 6 anstelle der regulären 50 US-Dollar.

Wer neben dem Mac auch mit Android-Smartphones arbeitet, freut sich vermutlich über Macdroid Pro zum Austausch von Fotos, Videos, Musik und Ordnern zwischen seinem Mac-Computer und dem Android-Gerät, das per USB-Kabel verbunden ist. Hier zahlt man für eine eine Jahreslizenz fünf statt 20 US-Dollar. Und vieles andere mehr, manche Tools wie Recover Keys um Lizenzschlüssel für Programme auf dem Computer aufzuspüren und für die spätere Verwendung zu sichern, sind zum Preis von vier statt 30 US-Dollar nur für Windows erhältlich.

Insgesamt auf jeden Fall eine lohnende ”Reise” über diese Website – der Download und der Erhalt des Lizenzschlüssels für die Vollversion vom Entwickler sollen sofort nach Kauf verfügbar sein. Unbedingt sollte man jeweils die Systemvoraussetzungen prüfen, die man mit einem Klick auf das interessierende Programm erhält einschließlich einer englischsprachigen Beschreibung und Screenshots. Für wie lange die Aktion zur Verfügung steht, geht aus der Beschreibung leider nicht hervor.