Bundlehunt: 40 Mac-Apps für den Frühling

Thomas Hartmann

Wer das neueste App-Paket mit fünf US-Dollar freigeschaltet, kann bis zu 40 weitere Mac-Programme ab einem US-Dollar dazukaufen.

Die Einsparungen sind zum Teil erheblich – so gibt es beispielsweise die Kalender-App Fantastical 2 statt für 50 US-Dollar schon für 12 US-Dollar. Oder Cutout 2018 Standard zum Erstellen von Fotomontagen für fünf statt zu 69 US-Dollar. Insgesamt ist das aktuelle Angebot des ”Spring MacOS Bundle” von Bundlehunt sehr vielfältig. So finden sich unter den 40 Mac-Programmen Tools wie Textexpander, yKey, Parallels Toolbox und Daisydisk (Übersicht der Verteilung von Dateien und freiem Platz auf der Festplatte), Spiele wie Civilisation VI und Borderlands 2.

Weiterhin Unterstützung für die Arbeit auf dem Desktop, darunter Unclutter, Dropzone 3, PDF-Tools wie PDF Squeezer, Hilfe fürs Mac-System namens Mac Optimizer 4, Mac Clean 360 und Mac Data Revovery, dazu altbewährte Mac-Programme wie Get Backup Pro oder Copypaste Pro bis hin zu Kursen zu Microsoft Office 2016 oder Adobe Photoshop. Zu jeder App gibt es eine englischsprachige Kurzbeschreibung, auch eine ausführlichere per Mausklick, dazu die notwendigen Systemanforderungen und natürlich der reduzierte gegenüber dem regulären Preis. Wie lang die Aktion läuft, steht leider nicht dabei. Laut Bundlehunt erhält man immer die aktuelle Vollversion einer App. Bezahlt werden kann per Paypal oder mit Kreditkarte.