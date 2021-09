Bunte Airpods bei Kaufland: Das sollten Sie beachten

Kris Wallburg

Über den Online-Marktplatz von Kaufland verkauft ein Händler Airpods Pro in verschiedenen Farben. Optisch ein Hingucker, allerdings zu einem stattlichen Preis.

Vergrößern Sind Ihnen normale Airpods zu langweilig? Dann gibt es bei Kaufland ein Angebot für Sie.

Apple hat mit dem neuen, bunten M1-iMac zwar bewiesen, dass das Unternehmen mit Farben kennt als Weiß, Silber und Schwarz. Trotzdem ist die Farbauswahl bei vielen Produkten immer noch sehr spärlich. So auch bei den Airpods und Airpods Pro, die es nur in Weiß zu kaufen gibt.

Airpods und Airpods Pro in Bunt: Schön, aber teuer

Doch so trist muss es nicht sein, die Firma YourColor verkauft über Kaufland Airpods und Airpods Pro in verschiedenen Farben. Die Auswahl ist groß, von einfachem Schwarz bis knalligem Pink ist alles dabei. Die Ausführung wirkt auch sehr professionell, unterschiedliche Segmente der Airpods sind einzeln eingefärbt. Außerdem gibt es Ausführungen mit Farbverläufen oder auch solche, in denen die Ohrstecker und das Gehäuse unterschiedlich gefärbt sind. Laut der Produktbeschreibung sind die bunten Airpods "Von Meisterhand lackiert", genauer ausgeführt wird dieses Statement aber nicht.

Vergrößern Neben klassischen Farben bietet YourColor auch knallige Farbverläufe. © Yourcolor

Optisch sind die bunten Airpods definitv ein Hingucker, lediglich der Preis macht nachdenklich. Der liegt nämlich bei 279 Euro, also genau der UVP von Apple selbst. Allerdings gibt es die Airpods Pro bei anderen Anbietern deutlich günstiger, so zum Beispiel bei einem aktuellen Angebot bei Amazon für 194,99 Euro. Sie zahlen also über 80 Euro Aufpreis für den farblichen Touch.

Die gefärbte Variante der normalen Airpods kostet sogar 20 Euro mehr als bei Apple selbst, nämlich 199,90 Euro statt 179 Euro. Auch hier zahlen Sie deutlich mehr als bei anderen Anbietern, der Händler Afb verkauft die gleichen Airpods (in der regulären weißen Ausführung) für 119,95 Euro. Sie zahlen also auch hier einen Aufpreis von rund 80 Euro.

Wenn Sie also nach Airpods mit einem individuellen Touch suchen, ist das Angebot bei Kaufland durchaus interessant. Sie müssen allerdings berücksichtigen, dass Sie einen deutlich höheren Preis als bei anderen Anbietern zahlen.