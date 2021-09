California Streaming: Das verrät uns Apples Keynote-Motto

Peter Müller, Kris Wallburg

Es ist offiziell, die nächste Apple Keynote findet am 14. September unter dem Motto "California Streaming" statt. Aus Leaks und Gerüchten haben wir bereits eine gute Vorstellung, was uns erwartet. Doch was verrät uns das Motto?

Vergrößern Ein durchsichtiges Apple-Logo vor einer malerischen Kullise wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet. © Apple

Nach Apple kann man beinahe den Kalender und die Uhr stellen. Pünktlich eine Woche und eine Stunde vor dem erwarteten Termin kam gestern die Einladung zum Event, auf dem Apple aller Voraussicht nach neue iPhones (mehr dazu lesen Sie hier) zeigen wird und wohl auch die Apple Watch Series 7 .

Das Motto lässt aber nicht besonders viele Rückschlüsse zu: "California Streaming". Sicher, es handelt sich im zweiten Jahr der Pandemie um ein weiteres virtuelles Event, das man nur per Stream verfolgen kann und leider nicht im Steve Jobs Theater im Apple Park. Dass es aber inhaltlich um Streaming gehen wird, kann man eher ausschließen, im Herbst kommen zwar jede Menge neuer Serien und Filme auf Apple TV+, aber für deren Vorankündigung braucht man kein eigenes Event. Und dass Apple im App Store nun doch das Spielestreaming erlauben wird oder eine Version von macOS auflegt, das man auf beliebige Rechner streamt, kann man getrost ausschließen.

iPhone 13: Features, Design, Preis – das kommt 2021



Soll man nun aber weltweit von Kalifornien träumen, wenn die Blätter alle braun sind und der Himmel grau, wie es im Song von "The Mamas & The Papas" heißt ? So weit ist die Jahreszeit noch nicht, der Herbst ist noch lang, Apple hat noch jede Menge zu zeigen und wird sein Pulver nicht komplett bei einer Show verschießen. Es handelt sich kommenden Dienstag vermutlich nur um "California Streaming, Part I". Will man aber von Siri nähere Auskunft über das, was ansteht, bekommt man ein weiteres Songzitat aus den 60ern geliefert , von den Supremes: "You cant' hurry news, you just have to wait" News don't come easy, it's a game of give and take, würden wir gerne hinzufügen. Auf Deutsch ist die Antwort leider weniger witzig, Siri verweist für Informationen über Apple-Produkte lediglich auf die Website des Herstellers.

Kein optischer Hinweis

Auch das Bild, das Apple zur Keynote auf seiner Event-Seite veröffentlicht hat, verrät uns herzlich wenig. Ein durchsichtiges Apple-Logo mit weißem Schein vor einer Naturkulisse mit einem Gewässer und Bergen, mutmaßlich in Kalifornien. Man könnte fast meinen, es handle sich dabei um das Hintergrundbild einer neuen macOS-Version, vielleicht sogar eine Region in der Nähe der Küstenstadt Monterey, nach der die kommende macOS-Version benannt ist. macOS Monterey wurde jedoch schon auf der WWDC im Sommer vorgestellt und Apple beschäftigt sich in seinen September-Keynotes auch nur am Rande mit Software, sodass wir in der Hinsicht keine großen Neuigkeiten erwarten. Neue Macs erwarten wir auch eher in einer weiteren Keynote, die wohl im Laufe des Jahres noch folgen wird. Aber wer weiß, vielleicht überrascht uns Apple. Das durchsichtige Apple-Logo lässt ebenfalls wilde Interpretationen zu, zum Beispiel könnte es Neuigkeiten beim Displayglas geben. Sie sehen, es ist jede Menge Spielraum für Mutmaßungen vorhanden. Letztendlich bleibt Apple mit dem Bild gewohnt vage, es bleibt uns wohl nur, noch eine Woche abzuwarten. Ein Osterei hat sich Apple mit dem Datum erlaubt, am Ende der AR-Vorführung blendet sich der 14. September nach US-Amerikanischer Schreibweise: 9.14. Wer so alt ist wie wir, wird nicht umhin können, an die omnipräsente Uhrzeit auf allen offiziellen Apple-Screenshots zu denken – 9:41, genau zu der Uhrzeit hat Steve Jobs im Januar 2009 auf Macworld Expo das erste iPhone präsentiert.