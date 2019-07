Chat-Nachricht crasht iPhone: Update auf iOS 12.3 beseitigt den Fehler

Stephan Wiesend

Empfängt man mit einem System vor iOS 12.3 eine spezielle iMessage-Nachricht, lässt diese das iOS-Geräte einfrieren.

Das Problem erinnert an frühere Probleme mit präparierten iMessage-Nachrichten: Sendet man eine speziell präparierte Nachricht an ein iPhone oder iPad mit älterer iOS-Version, kann diese das Gerät einfrieren lassen. Die von Natalie Silvanovich vom Google Projekt Zero entdeckte neue Sicherheitslücke wurde von Apple mit dem Update auf iOS 12.3 bereits geschlossen. Erst jetzt wurde sie deshalb veröffentlicht. Verheerend ist das Ergebnis: Die präparierte Nachricht blockiert die Systemkomponente Springboard, wodurch die Oberfläche nicht mehr angezeigt wird und das iPhone nicht mehr auf Eingaben reagiert. Um das iPhone wieder funktionsfähig zu machen, hat man laut dem Bericht drei Möglichkeiten: Man kann man das iPhone per „Find my iPhone“ löschen, das System in den Recovery-Modus versetzen und aktualisieren oder man entfernt die SIM-Karte, unterbricht die WIFI-Verbindung und löscht das Gerät.

Der Angriff ist gefährlich, da er nicht nur für das böswillige Sperren eines Gerätes verwendet werden kann. Der Systemfehler könnte potentiell auch für Angriffe eines Hackers verwendet werden. Nutzer sollten deshalb möglichst bald auf iOS 12.3 aktualisieren.

Zumindest ist die Erstellung der Nachricht nicht ganz so einfach wie in früheren Fällen, bei denen eine simple Textnachricht genügte. Der technische Hintergrund: Man kann laut Bericht eine so genannte NSException auslösen, indem man eine fehlerhafte Nachricht mit dem Schlüssel IMExtensionPayloadLocalizedDescriptionTextKey versendet, der einen Wert enthält, der kein NSString ist. Der Angriff kann auch unter macOS durchgeführt werden, hier sind die Folgen aber harmlos. Empfängt die Desktop-Version von iMessage die präparierte Nachricht, stürzt nur der Prozess soagent einmal ab und das System ist weiter nutzbar.