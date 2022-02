Chrome OS Flex macht Ihren alten Mac wieder flott

Michael Simon, Kris Wallburg

Mit Chrome OS Flex bietet Google ein Cloud-basiertes Betriebssystem an, das sich vor allem für ältere PCs und auch Macs eignet.

Vergrößern Mit Chrome OS Flex können Sie ein leichtes und schnelles Betriebssystem auch auf alten Macs installieren.

Die meisten Mac-Nutzer würden nicht im Traum daran denken, macOS durch etwas anderes als das neueste Update zu ersetzen, aber wenn es nach Google geht, soll man eine andere Option zumindest in Betracht ziehen: Chrome OS

Google beschreibt sein neues Chrome OS Flex als eine "kostenlose und nachhaltige Möglichkeit", Googles Online-Betriebssystem auf jedem Mac oder PC zu installieren. Die Zielgruppe sind Schulen und Unternehmen mit knappen Kassen, die "modernes Computing mit Cloud-basierter Verwaltung" suchen, aber auch für normale Nutzer ist es ziemlich verlockend. Chrome OS Flex bietet die gleiche unkomplizierte Benutzeroberfläche wie ein Chromebook (ohne die Android-Apps) mit Googles umfangreicher Bibliothek von Web-Apps und Erweiterungen.

Es klingt verrückt, ist es aber nicht. Chrome OS Flex ist nicht für die Leistung der heutigen Apple-Silicon-Macs gedacht. Vielmehr ist es für die unzähligen Macs und PCs gedacht, die in Regalen und Schubladen verstauben und seit Jahren nicht mehr eingeschaltet oder aktualisiert wurden. Sie sind langsam und klobig, haben nicht genug RAM oder Speicherplatz, aber sie haben immer noch etwas Leben in sich. Und Google will alles daraus herausholen, was möglich ist.

Bei Chrome OS ging es noch nie um die technischen Daten, wie bei Macs und PCs. Natürlich gibt es Core i7 Chromebooks mit 16 GB RAM und 512 GB Speicherplatz, aber High-End-Spezifikationen sind weitgehend unnötig. Chrome ist als schnelles Cloud-basiertes Betriebssystem konzipiert, das sich nicht mit Protokoll- und Cache-Dateien aufhält. Daher benötigt Chrome OS Flex nur 4 GB RAM und 16 GB Speicherplatz, sodass jeder alte Mac ausreicht. Google behauptet, dass Chrome OS Flex in "wenigen Minuten" installiert werden kann und auf Macs ab dem MacBook 2009 getestet wurde, obwohl im Grunde jedes Modell funktioniert, solange der Mac eine funktionierende Internetverbindung hat.

Vergrößern Unter Chrome OS Flex haben Sie auch Zugriff auf Ihre iCloud und Apps wie Pages oder Keynote.

Google-CEO Sundar Pichai twitterte, dass es "die gleiche Geschwindigkeit, Sicherheit und Einfachheit von Chrome OS auf vorhandene Hardware" bringt, und das klingt nach einer erstaunlichen Lösung. Chrome OS Flex ist perfekt für einen alten Mac, auf dem Big Sur oder Monterey nicht mehr richtig läuft und den man einem Kind oder älteren Elternteil schenken möchte. Die Google-Apps stehen natürlich im Mittelpunkt, aber Sie können auch auf Ihre iCloud-Apps zugreifen: Mail, Kontakte, Kalender, Fotos, Drive, Notizen und Erinnerungen, aber auch Pages, Numbers und Keynote.

Ich bin ein langjähriger Mac-Nutzer, habe aber auch ein Chromebook. Chrome OS ist im Vergleich zu Windows und macOS extrem leichtgewichtig, da der Großteil der Arbeit in der Cloud stattfindet. Das Hochfahren dauert nur Sekunden, Apps öffnen sich blitzschnell, und es gibt keine nennenswerten Verzögerungen. Während selbst die neuesten Macs unter hoher Last zu kämpfen haben und eine halbe Stunde oder länger für die Aktualisierung brauchen, benötigen Chrome OS-Geräte nur wenig Wartung oder Know-how. Kurz gesagt: Sie funktionieren einfach.

Um loszulegen, können Sie sich auf der Chrome OS Flex-Website für einen frühzeitigen Zugang anmelden. Nach der Registrierung stellt Google eine Anleitung zur Verfügung, wie Sie ein bootfähiges USB-Laufwerk erstellen, mit dem Sie Chrome OS Flex entweder dauerhaft auf Ihrem Mac installieren (und die bereits vorhandene Version von macOS ersetzen) oder direkt vom USB-Laufwerk aus starten können.

Dieser Beitrag wurde von unserer Schwesterpublikation Macworld.com übersetzt.