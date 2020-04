"Company of Heroes" erscheint für iPhone und Android

Denise Bergert

Nach dem iPad-Launch im Februar soll "Company of Heroes" in diesem Jahr nun auch für iPhone und Android erscheinen.

Vergrößern Company of Heroes erscheint demnächst auch für iPhone und Android. © Feral Interactive

Entwickler Feral Interactive hat in diesem Jahr das Strategiespiel "Company of Heroes" für das Apple-Tablet iPad portiert. Der Titel ist seit Februar in Apples App Store zum Preis von 14,99 Euro erhältlich. Heute kündigte das Studio über den Micro-Blogging-Dienst Twitter weitere Portierungen für Mobilgeräte an.

"Company of Heroes" soll demnach noch in diesem Jahr auch für Googles mobiles Betriebssystem Android sowie für Apples iPhones erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin hat das Unternehmen jedoch noch nicht bekannt gegeben. Fest steht aber bereits, dass Besitzer der iPad-Version von "Company of Heroes" die iPhone-Fassung im App Store gratis herunterladen dürfen. Was die Spiele-App in Googles Play Store kosten wird, ist hingegen noch offen. Den Mutmaßungen zufolge könnte "Company of Heroes" auch hier mit 14,99 Euro zu Buche schlagen.

"Company of Heroes" ist ein Echtzeit-Strategiespiel, das im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist. In der Kampagne befehligen Spieler zwei Kompanien US-Soldaten, die am D-Day in der Normandie landen. Feral Interactive hat die Steuerung des Spiels speziell an den Touchscreen von Mobilgeräten angepasst. Die Truppen können beispielsweise über das Command Wheel gesteuert werden, das eine einfache Auswahl von Aktionen ermöglicht. Im Vergleich zum Original gibt es außerdem mehr Details auf der taktischen Karte und Auswahlmöglichkeiten für das Squad-Management. Über die Optionen lässt sich außerdem die Größe des Spiels anpassen. Wer auf seinem iPad nur noch wenig Speicher zur Verfügung hat, kann hier etwa Kampagnen-Missionen, hochaufgelöste Texturen oder Skirmish-Karten löschen.

