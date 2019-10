Cooler Effekt: Das iPhone 11 leuchtet im Dunkeln

Kris Wallburg

Ein Detail im Design des neuen iPhone 11 ist von vielen Testberichtet unentdeckt geblieben. Die Verarbeitung der Rückseite sorgt für einen Leuchteffekt, wenn die Taschenlampe im Dunkeln aktiviert wird.

iPhone-11-Besitzern ist dieser coole Trick vielleicht schon aufgefallen, in den meisten Testberichten taucht er allerdings nicht auf. Es geht um einen Leuchteffekt, der auf der Rückseite des iPhone 11 entsteht. Schalten Sie die Taschenlampe in einer dunklen Umgebung an, sorgt die Verarbeitung der Glasrückseite dafür, dass die gesamte Rückseite in der Farbe des iPhones zu leuchten scheint. Besonders an den Rändern bildet sich eine Art leuchtender Ring, der das iPhone umschließt. Wie das aussieht, haben wir mal am Beispiel eines iPhone 11 in Rot eingefangen. Mit anderen Farben konnten wir es leider nicht testen, aber probieren Sie diesen Trick ruhig mal zu Hause aus.



Mit dem iPhone 11 Pro funktioniert der Trick nicht. Die matte Glasrückseite verteilt das Licht nicht so gut wie die glänzende des iPhone 11.

