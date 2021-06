Cooles Zubehör verwandelt Apple Watch in einen Wecker

Halyna Kubiv

Zugegeben, man kann seit watchOS 2 die Apple Watch in einem Wecker-Modus auch ohne Zubehör nutzen, doch Night Watch bügelt noch einige Nachteile aus.

Vergrößern Night Watch © Night Watch

Ob beabsichtigt oder nicht, beinhaltet Night Watch, das Zubehör für die Apple Watch , das sie in einen veritablen Wecker verwandelt, noch ein passendes Kunstzitat. "Night Watch" oder "Wächter der Nacht" heißt nicht nur das berühmte Gemälde von Rembrandt , sondern auch der Fantasie-Roman von Sergei Lukjanenko über den ewigen Kampf von Gut und Böse, meistens in der Nacht ausgetragen.

Anzeige wird deutlich sichtbarer

Wer in der Nacht nicht gegen die bösen Kräfte kämpfen will, sondern auszuschlafen und am Morgen rechtzeitig aufzustehen beabsichtigt, kann sich das gleichnamige Zubehör zulegen. Night Watch besteht aus einem Acrylglas, das das Display der Watch vergrößert und so die Anzeige deutlich sichtbarer macht. Auf der Hinterseite lässt sich die Ladescheibe der Watch anbringen, sodass man die Uhr auf dem Nachttisch noch gleichzeitig aufladen kann. Der Aufbau des Ständers lässt den Wecker-Ton der Apple Watch deutlich verstärken, zum Aufwecken der smarten Uhr kann man direkt das Glas berühren. Richtig bedienen lässt sich die Apple Watch direkt auf dem Glas nicht: Um nach dem Weckersignal noch neun Minuten zu schlummern, muss man die Digitale Krone betätigen. Um den Wecker auszuschalten, braucht man den Seitenknopf auf der Uhr.

Das Acrylglas-Zubehör kostet in Deutschland 42 Euro, allerdings kann man es momentan nur vorbestellen. Der Hersteller verspricht jedoch, dass das Produkt bereits im Juni erscheinen soll. Apple Pay, Pay Pal und Kreditkarte sind als Zahlungsoptionen möglich.