Corona-App soll Infektion an Sprache erkennen

Thomas Hartmann

Forscher des Universitätsklinikums Augsburg wollen eine App entwickeln, die eine Corona-Infektion an der Stimme eines Erkrankten erkennt.

”Die App könnte in Echtzeit Daten über Bewegungs- und Ausbreitungsmuster von Corona-Infizierten darlegen", zitiert die dpa Björn Schuller als Leiter der Studie an der Universität Augsburg.

Sein Team arbeitet demnach schon seit März dieses Jahres an der Spracherkennungs-App. Zunächst habe man Daten aus dem damals durch Corona-Infizierte stark betroffenen chinesischen Wuhan ausgewertet. Nun kann man auch Probanden aus Augsburg einen Text mit vielen Vokalen in ein Smartphone sprechen lassen. Die so entstandenen Sprachmuster sollen mit Stimmmustern von Personen mit und ohne Corona-Infektion verglichen werden. Hierzu werden tief verknüpfte neuronale Netze eingesetzt.

Die Trefferquote soll bereits bei über 80 Prozent liegen. Ist die Entwicklung abgeschlossen, will man die Corona-App mit Spracherkennung auf den öffentlichen Markt bringen. ”Die Sprache ist hier quasi das neue Blut”, so der Wissenschaftler. Man brauche es sowohl zur Analyse, aber auch dringend als ”Spende”, um das System für alle verbessern zu können.

In welcher Form die App erscheint, ist noch offen, denn pro Land dürfe nur eine offizielle App beispielsweise bei Google Play erscheinen – eine Alternative wäre es, sie in der offiziellen Corona-App zu integrieren oder als allgemeinere Gesundheitsanalyse-Applikation anzubieten.

Bei den Daten, die durch die App aufgezeichnet werden, ist der Hinweis sicherlich sehr relevant, dass laut Schuller Privatsphäre und Ethik an erster Stelle stehen sollen.

Bereits entwickelt, ebenso auf Basis von Künstlicher Intelligenz mit neuronalen Netzen, haben Forscher des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge eine Grundlage, um am Geräusch des Hustens einer Person zu erkennen, ob diese sich möglicherweise mit Covid-19 infiziert hat – wir berichteten .