Corona-Virus: Apple-Mitarbeiter bekommen Care-Pakete mit iPads

Aufgrund des Corona-Virus müssen manche Apple-Mitarbeiter in den Städten Wenzhou und Hubei zu Hause bleiben. Um seine Mitarbeiter in diesen herausfordernden Zeiten zu unterstützen, hat Apple nun Care-Pakete an die betroffenen Kollegen und Kolleginnen geschickt.

Wie MacRumors berichtet, hat Apple Care-Pakete an seine Mitarbeiter verschickt, die in Wenzhou und Hubei aufgrund des Coronavirus gestrandet sind. Demnach befanden sich in den Paketen neben Gesichtsmasken, Handdesinfektionsmittel, Desinfektionstüchern, Tee und Kaffee auch ein iPad Air der zweiten Generation.

Apple reagiert damit auf die Sicherheitsmaßnahmen, die in den Städten im Süden Chinas getroffen wurden. Zwar haben mehr als die Hälfte der Apple Stores in China wieder für kurze Zeit geöffnet, trotzdem bleiben viele Apple-Mitarbeiter zu Hause. In einem Brief, der jedem Paket beiliegt, heißt es, dass die iPads für das Online-Lernen der Kinder oder zum Zeitvertreib während des "verlängerten Aufenthalts zu Hause" zur Verfügung gestellt werden.

Apples Brief an seine Mitarbeiter Liebe Kolleginnen und Kollegen in Hubei und Wenzhou,



Wir hoffen, dass Sie diese Nachricht bei bester Gesundheit lesen. Seit unseren letzten Gesprächen mit Ihnen wissen wir, dass Sie alle in dieser herausfordernden Zeit stark bleiben. Wir verstehen die Schwierigkeiten, mit denen Sie konfrontiert sind, und möchten Sie und Ihre Familien nach Kräften unterstützen. Hubei und die Stadt Wuhan sind am stärksten vom Ausbruch des Coronavirus betroffen, der in China inzwischen 2.835 Menschenleben gefordert hat.



Wir senden Ihnen im Namen des gesamten Apple Teams unsere besten Wünsche zusammen mit einem weiteren CareKit für Sie und Ihre Familien. In dem Kit finden Sie Komfortartikel und ein iPad, das den Kindern beim Online-Lernen oder Ihnen helfen soll, sich die Zeit während des längeren Aufenthalts zu Hause zu vertreiben. Darüber hinaus wurde eine Reihe von Beratungs- und Betreuungsangeboten speziell für Sie vorbereitet, um Ihnen durch diese Zeit zu helfen.

Nachdem die rasche Ausbreitung des Corona-Virus bereits den Ausfall des Mobile World Congress (MWC) in Barcelona zur Folge hatte und anschließend auch große Unternehmen wie Microsoft und Huawei die Teilnahme an Großveranstaltungen absagten, stellt sich nun die Frage: Wie wird Apple zukünftig mit Events umgehen? Muss Apple die WWDC 2020 und iPhone-SE-2-Keynote absagen?