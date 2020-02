Corona-Virus: Muss Apple die WWDC 2020 und iPhone-SE-Keynote absagen?

Simon Lohmann

Dass die Verbreitung des Corona-Virus auch ernsthafte Konsequenzen für die Technik-Branche hat, mussten der MWC und Facebook bereits am eigenen Leibe spüren. Auch Apple hat in den nächsten Wochen und Monaten Events geplant, darunter die Vorstellung eines neuen iPhones und die WWDC. Wie wird Apple mit der Epidemie umgehen?

Vergrößern Sagt Apple bevorstehende Veranstaltungen ab? © shutterstock / cpt.kama

Die Anzahl der Infizierten durch das Corona-Virus nimmt in Europa weiter zu: In Deutschland etwa sind zum jetzigen Zeitpunkt (Stand: 28.02.2020), 27 Covid-19-Fälle registriert, in Frankreich sind es 18 Fälle, in Italien sogar bereits 453.

Die schnelle Ausbreitung des Corona-Virus wirkt sich auch auf die Tech-Branche aus: Der für Ende Februar geplante Mobile World Congress (MWC) in Barcelona musste kurzfristig abgesagt werden, genauso wie die von Facebook für Mai geplante F8-Entwicklerkonferenz. Auch Microsoft gab jüngst bekannt , dass es nicht an der für nächsten Monat geplanten 2020 Game Developers Converence teilnehmen wird. Solche Entscheidungen werden jedoch nicht gerade leichtfertig getroffen, wie die GSMA im Fall des Mobile World Congress selbst zugibt . Beim MWC beispielsweise ist durch die kurzfristige Absage für die regionale Wirtschaft ein Schaden in Höhe von schätzungsweise einer halben Milliarde Euro entstanden.

In den USA gibt es ebenfalls gemeldete Covid-19-Fälle: Laut Tagesschau sind derzeit 59 Menschen an dem Corona-Virus erkrankt, die Behörden riefen zudem die US-Bürger auf, "sich auf eine weitere Ausbreitung des Virus vorzubereiten." In Bezug auf die Ausbreitung des Corona-Virus in den Vereinigten Staaten erklärte Dr. Nancy Messonnier, Direktorin des Nationalen Zentrums für Immunisierung und Atemwegserkrankungen, während einer Pressekonferenz des CDC, einer Bundesbehörde des amerikanischen Gesundheitsministeriums: "Die Frage lautet nicht, ob es passieren wird. Die Frage lautet viel mehr, wann es geschehen wird."

Nun steht auch Apple vor einer wichtigen Entscheidung: Der iPhone-Hersteller hat für die nächsten Wochen und Monate Events und Keynotes geplant, wie etwa die vermutlich für Ende März angesetzte Vorstellung des iPhone SE 2 oder die Anfang Juni geplante WWDC. Da bei diesen Events Journalisten und Medienvertreter aus der ganzen Welt zusammentreffen und somit das Ansteckungsrisiko deutlich höher ist, muss Apple sich nun damit auseinandersetzen, wie es mit der Epidemie umgehen wird.

SE 2 Keynote und WWDC 2020: Abwarten oder absagen?

Ob Apple die Events absagen wird, hängt vom weiteren Verlauf der Ausbreitung des Virus ab. Bis dahin heißt es: abwarten. Allerdings ist die Planung der SE 2 Keynote deutlich zeitkritischer als die der WWDC 2020.

Die WWDC zu verschieben, ist sicherlich keine Option, da die neue Beta-Software rechtzeitig in die Hände der Entwickler gelangen muss, damit diese die Software ausgiebig testen können, bevor sie im Herbst der gesamten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. "Eine Verschiebung der Konferenz um ein paar Wochen oder einen Monat würde allerdings keinen großen Unterschied machen", meint 9to5Mac .

9to5Mac sieht in der jetzigen Situation sogar eine Chance für Apple: "Dies könnte Apple dieses Jahr die Gelegenheit geben, eine virtuelle WWDC zu veranstalten". Die könne für alle Beteiligten eine bessere Erfahrung sein. Darüber hinaus könnte Apple immer noch eine Live-Stream-Keynote aus dem Steve Jobs Theater abhalten.

Wann lädt Apple zur WWDC 2020 ein? Letztes Jahr verschickte Apple die Einladungen zur WWDC 2019 am 14. März, im Jahr davor war es der 13. März. Daher sollten wir in etwa zwei Wochen genau wissen, ob Apple die WWDC veranstaltet oder doch absagt.



In Bezug auf die Vorstellung des iPhone SE 2 könnte Apple so vorgehen wie Huawei. Der chinesische Smartphone-Hersteller präsentierte Anfang der Woche sein zweites faltbares Smartphone, das Huawei Mate Xs. Während Huawei ursprünglich geplant hatte, das neue High-End-Smartphone im Rahmen des MWC in Barcelona vorzustellen, zeichnete der Hersteller die Keynote einfach auf und streamte diesen Live auf YouTube.

Tim Cook: China bekommt Corona-Virus "unter Kontrolle"

In einem Interview mit Fox Business äußerte sich der Apple-CEO optimistisch über die Situation in China und sagte, dass er das Gefühl habe, dass das Land die Dinge unter Kontrolle habe: "Ich habe das Gefühl, dass China das Corona-Virus unter Kontrolle bekommt. Ich meine, wenn man sich die Zahlen ansieht, dann gehen sie von Tag zu Tag zurück. Und deshalb bin ich dort sehr optimistisch", zitiert ihn 9to5Mac .

Cook nutzte auch die Chance, um bei der alljährlichen Aktionärsversammlung in Cupertino über die aktuelle Situation zu sprechen . Unter anderem sprach Tim Cook über den Ausbruch des Corona-Virus und die geringere zu erwartende Ertragslage zunächst im März, da es Produktionsausfälle und Schließungen von Stores in China gebe. Dies habe eine ”ziemlich dynamische Situation” geschaffen und stelle eine Herausforderung für Apple dar. Die Priorität liege aber auf der Gesundheit und Sicherheit der eigenen Mitarbeitenden – ”dort stecken wir im Moment unsere Energien hinein”, sagte der Apple-CEO.