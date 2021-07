Corona-Warn-App 2.6.1 – Das ist neu

Halyna Kubiv

In der neuen Version der Corona-Warn-App kann man lokale Inzidenzwerte im Blick behalten und eigene Zertifikate auf Gültigkeit überprüfen.

Vergrößern Die Corona Warn-App soll Nutzer vor Infektionen warnen. © bundesregierung.de

Seit heute Morgen steht die Corona-Warn-App in der neuen Version 2.6.1 zur Verfügung , die Entwickler haben mehrere neue Funktionen hinzugefügt.

Inzidenzwerte im Blick behalten

Zum einen lassen sich im Statistik-Reiter mit Inzidenzwerten, geimpften und warnenden Personen fünf zusätzliche Kachel einstellen, diese zeigen fortan aktuelle Inzidenzwerte in einzelnen Städten und Bezirken. Die Option ist etwas versteckt: Gelangt man in der App zur Kachel "7-Tage-Inzidenz", muss man nach rechts wischen, um individuelle Orte hinzuzufügen. Hat man jedoch die gewünschte Einstellung gefunden, ist alles weitere selbsterklärend: Nach dem Tipp auf das Plus-Symbol erscheint zunächst die Bundesländer-Liste, danach die Liste einzelner Kreise im gewählten Bundesland. Hat man entsprechenden Eintrag gefunden, erscheint neben der bundesweiten Inzidenz auch die lokale Inzidenz.

Eigene Zertifikate fürs Ausland überprüfen, Regeln checken

Ganz passend zur Urlaubssaison ist die Funktion bei den Impfzertifikaten. Hat man eines in der App hinzugefügt, erscheint nun in der App unter dem QR-Code ein Balken "Gültigkeit prüfen", in einem neuen Fenster kann der Geimpfte nun sich vergewissern, ob das eigene digitale Impfzertifikat für die Einreise ins europäische Ausland ausreicht. Dazu holt sich die App aus der Datenbank noch die Regeln für die Einreise, sobald das ausgewählte Land diese hochgeladen hat. Für 31 Länder lässt sich so das Zertifikat überprüfen, zum Start haben Deutschland, Spanien, die Niederlande, Irland, Luxemburg, Slowenien und Litauen Regeln hinterlegt, der Rest folgt in den kommenden Wochen.

Schnelltest-Stellen schneller finden

Bei der Schnelltest-Funktion haben die Entwickler nun eine Suche nach den Teststationen in der Umgebung hinzugefügt. Diese ist jedoch nicht direkt in der App implementiert, sondern verlinkt auf die Webseite schnelltestportal.de . Bitte beachten Sie, auf dem Portal sind nicht alle Teststellen aufgezeichnet, sondern nur diejenigen, die eine Anbindung mit Corona-Warn-App haben. Eine umfangreichere Suche bittet mein-apothekenmanager.de , dort sind alle testenden Apotheken aufgelistet, nicht nur diejenigen mit Corona-Warn-Funktion. Die Suche nach Teststellen findet sich unter der Kachel "Sie lassen sich testen?" im Bereich "Testmöglichkeit finden".