Hans-Christian Dirscherl

Mit der neuen Version 2.9 der Corona-Warn-App können Veranstalter ihre Gäste in Vertretung einer positiv getesteten Person warnen. Außerdem gibt es Verbesserungen für Genesene und für Auffrischimpfungen.

Vergrößern Corona-Warn-App Version 2.9 ist da: Veranstalter können Gäste warnen © coronawarn.app/d

Die neue Version 2.9 der Corona-Warn-App bringt drei große Verbesserungen: Veranstalter können nun ihre Gäste in Vertretung einer positiv getesteten Person warnen, für Genesene wird nach der ersten Impfung der vollständige Impfschutz in der Corona-Warn-App angezeigt und Nutzer können eine Auffrischungsimpfung in die Corona-Warn-App übertragen.

Veranstalter können ihre Gäste warnen

Veranstalter können ihre Gäste jetzt in Vertretung für eine später positiv getestete Person im Auftrag des Gesundheitsamtes warnen. Das ist dann sinnvoll, wenn die positiv getestete Person selbst nicht über die Corona-Warn-App eingecheckt war.

Stellt das Gesundheitsamt bei der Nachverfolgung von Infektionsketten also fest, dass eine positiv getestete Person auf einer Veranstaltung war, sich aber nicht mit der Corona-Warn-App eingecheckt hatte, kann es den oder die Veranstalter kontaktieren. Hatte der Veranstalter einen QR-Code zum Check-in über die Corona-Warn-App erstellt, kann das Gesundheitsamt eine TAN ausstellen. Damit kann der Veranstalter eine Warnung aussprechen, die alle, die für das Event eingecheckt waren, erhalten.

Die genaue Vorgehensweise können Veranstalter hier nachlesen.

Corona-Warn-App zeigt vollständigen Impfschutz für Genesene korrekt an

Für Genesene, die geimpft wurden, zeigt die Corona-Warn-App ab sofort direkt nach der ersten Impfung den vollständigen Impfschutz an. Das ist aus diesem Grund wichtig: Normalerweise haben Geimpfte erst 14 Tage nach der zweiten Impfung einen vollständigen Schutz. Bei Genesenen, die geimpft werden, entfällt die zweiwöchige Wartezeit allerdings. Die Corona-Warn-App erkennt diese Fälle nun und zeigt den vollständigen Impfschutz sofort an.

Es gibt hierbei aber eine Ausnahme: Bei dem Impfstoff von Johnson & Johnson ist generell nur eine Impfung nötig ist. Die Corona-Warn-App kann hier nicht zwischen denjenigen unterscheiden, die genesen sind und geimpft wurden und denjenigen, die nur geimpft wurden. In diesen Fällen zeigt sie den vollständigen Impfschutz immer nach 14 Tagen an.

Auffrischimpfung in Corona-Warn-App übertragen

Nutzer, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, können diese ab Version 2.9 in die Corona-Warn-App übertragen. In der App steht dann im Impfzertifikat zum Beispiel die etwas merkwürdig klingende Formulierung "Impfung 3 von 2“.

Sonstige Neuerungen

Android- und iOS-Nutzer, die einen PCR- oder Schnelltest durchgeführt haben, können direkt aus ihrem Testergebnis heraus das digitale COVID-Testzertifikat der EU aufrufen. Dazu wählen sie das Testergebnis auf der Startseite ihrer App. Anschließend können sie darunter „Testzertifikat“ auswählen. Voraussetzung ist, dass sie das Zertifikat vorab bei der Registrierung des Tests beantragt habe.

Verfügbarkeit

Die Corona-Warn-App Version 2.9 steht im App Store für iOS bereits zur Verfügung. Auf Google Play sollte die Corona-Warn-App Version 2.9 demnächst erscheinen.