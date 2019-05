Counterpoint: Wearables wie Apple Watch boomen

Peter Müller

Jede dritte verkaufte Smartwatch kommt von Apple. Der Markt legt insgesamt stark zu.

Apple hatte es in seiner eigenen Bilanz bereits dargelegt – der Wearables-Markt boomt. Wie genau, das beschreibt nun Counterpoint Research in einer Marktanalyse. Gegenüber dem Vorjahr sei im ersten Kalenderquartal 2019 der Markt um 48 Prozent gewachsen und jede dritte Smartwatch komme von Apple. Zwar ist Apples Marktanteil nur leicht von 33,5 auf 33,8 Prozent gestiegen, der Vorsprung auf die Konkurrenz bleibt indes gewaltig. Auf Platz zwei folgt Samsung mit gerade einmal 11 Prozent, die relativ unbekannte Marke imoo fällt nach Verlusten auf den dritten Platz zurück (9,2 Prozent). Fitbit (5,5 Prozent) und das mit Xaomi verbundene Amazfit (3,7 Prozent) komplettieren die Top Five. Der größte Zuwachs gelang Huawei, das jetzt mit 2,8 Prozent auf Platz sechs liegt, von dem es Fossil (2,5 Prozent) verdrängt hat.

Counterpoint sieht Apples Erfolg vor allem auf die Gesundheitsfunktionen der Uhr basiert. EKG und Sturzerkennung seien Alleinstellungsmerkmale, welche die Kunden anzögen. Huawei hingegen hätte mit seiner preiswerten und interessant gestalteten Watch GT sowie seinem bekannten Markennamen den Erfolg erreichen können. Stückzahlen und Umsätze nennt Counterpoint keine, respektive nur auf Bezahlung.

IDC hatte für das vierte Kalenderquartal 2018 eine Zahl von 59,3 Millionen weltweit verkauften Geräten genannt. Allerdings zählt IDC zu der Kategorie "Wearables" auch die drahtlosen Kopfhörer wie Airpods mit dazu. Statista schätzt dagegen die Zahl aller ausgelieferten Smartwatches im vergangenen Jahr auf knapp 45 Millionen Geräte. Apple ist der größte Hersteller mit 22,5 verkauften Apple Watches, danach folgen Fitbit mit 5,5 verkauften Smartwatches, Samsung mit 5,3 und Garmin mit 3,3 Mio. Geräten. Die restlichen Hersteller sind mit 8,5 Mio. Smartwatches in der Auswertung zusammengefasst.