CovPass Version 1.19 veröffentlicht – das ist neu

Die beliebte Impfzertifikat-App CovPass wurde gestern aktualisiert, neu ist die Zuweisung von mehrerenn Zertifikaten.

Die CovPass-App ist jetzt für Android und iOS verfügbar.

Die beliebte App CovPass vom Robert-Koch-Institut ist gestern in einer neuen Version erschienen, die aktuelle Nummer beläuft sich auf 1.19 und bringt einige Verbesserungen mit sich.

In den Einstellungen der App finden sich die Erklärungen zur Barrierefreiheit der Inhalte. Auf dem Erklärungsbildschirm, der auf die entsprechende Webseite des Instituts führt, gibt es eine Liste der Inhalte in der App, die noch nicht oder nicht vollständig für alle Nutzer angepasst sind. So sind zum Beispiel einige grafischen Elemente der Bedienung nicht mit aussagekräftigen Alternativ-Texten versehen. Die Liste ist aber noch deutlich länger.

In der neuen Version kann die App die eingescannten Zertifikate besser den unterschiedlichen Personen zuordnen. Nach der Aussage der Entwickler kann die App trotz abweichenden Schreibweisen bei den Namen die Zertifikate einer richtigen Person zuweisen.

Für die 2G+-Einstufung kann man nun in die App eigene Genesenenzertifikate einpflegen. Diese werden auch von der App als 2G+ anerkannt. Zudem erkennt die App Grundimmunisierung und Genesung als 2G+-Nachweis.