Cyberlink: Internationaler Fotowettbewerb zum Thema ”Dynamische Momente"

Thomas Hartmann

Bis zum 12. Juni 23:59 Uhr können Interessierte ihre Werke einreichen. Gewinnchancen gibt es auf eine Sony RX0III und GoPro Hero7.

Vergrößern Dynamische Momente © Cyberlink

Teilnehmen kann an diesem Fotowettbewerb jeder, wobei fast alle wichtigen Plattformen unterstützt werden, denn der Anbieter setzt offenbar voraus, dass man Software von Cyberlink benutzt, um die Fotos in der gewünschten Weise zu erstellen. So etwa für statische Fotos ein Wasserzeichen eingefügt mit Photo Director für PC oder Mac, iPhone oder Android, für animierte Fotos (GIFs) nutzt man zum Kreieren der Bilder ebenfalls diese Software, ein Wasserzeichen ist hier aber nicht erforderlich. Immerhin gibt es für die jeweilige Vorgehensweise eine Anleitung und kostenlose Versionen der Software (Photo Director Essential und Photo Director Mobile). Die Download-Links finden sich ebenfalls auf der Wettbewerbsseite zum Fotowettbewerb ”Dynamische Momente” . Hier findet sich auch die Möglichkeit, die Fotos direkt digital einzureichen. Auf der Seite wird ebenfalls genau beschrieben, welche Geräte (Smartphones, Digitalkameras und andere) mit welchen Spezifikationen (Standardfarbraum, Dateigröße und anderes mehr) vorausgesetzt werden. Jeder Teilnehmende kann bis zu fünf Beiträge einreichen. Die Fotos dürfen vorher an keinem anderen Wettbewerb teilgenommen haben und müssen Originalbeiträge sein, zu denen man alle Rechte besitzt. Cyberlink gestattet man damit automatisch, die Fotos für deren Zwecke wie Newsletter, Websites und Social Media-Seiten zu nutzen. Weitere Bedingungen und Folgen der Teilnahme erfährt man ebenfalls auf der Hauptseite zum Wettbewerb.

Die Jury besteht demnach aus professionellen Fotografen und Multimedia-Redakteuren, die Kriterien sind ebenfalls benannt. Als Gewinne winken im Bereich Statische Fotos eine Sony RX0 II Digital Camera zusammen mit der Cyberlink-Software Director Suite 365, außerdem auf den weiteren Plätzen kostenlose Versionen der Bildbearbeitungen. Für die Kategorie Animierte Fotos gibt es als Hauptpreis eine GoPro Hero7 Black, ebenfalls im Bundle mit Director Suite 365 und weitere Preise für die Nachplatzierten.

Die Bekanntgabe der Gewinner soll am 20. Juni 2019 erfolgen. Alle Teilnehmenden am Wettbewerb erhalten zudem 50 Prozent Rabatt auf die Bildbearbeitung von Cyberlink, Photo Director .