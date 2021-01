Cyberport feiert Apple-Abo als Erfolg

Matthias Hell

Anfang November 2020 hat der Elektronikversender Cyberport begonnen, Apple-Produkte auch im Abo anzubieten.

VergrĂ¶ĂŸern Apple GerĂ€te © Shutterstock / Ugis Riba

Im Interview mit unseren Kollegen von Channelpartner erklÀrt Jens Lippert, Leiter der Unternehmensentwicklung, welche Ziele Cyberport mit dem neuen Angebot verfolgt.



Apple-Produkte sind begehrt und schick, aber auch entsprechend teuer in der Anschaffung. Aus Kundensicht ist es deshalb durchaus sinnvoll, das neueste Macbook oder iPad erst einmal zu mieten statt zu kaufen. Cyberport kommt dem mit dem Anfang November 2020 eingefĂŒhrten Abo fĂŒr Apple-Produke entgegen. Doch rechnet sich das Angebot auch fĂŒr den Online-HĂ€ndler? Welche strategischen Überlegungen stehen hinter dem Abomodell? Wir haben dazu nachgefragt, bei Jens Lippert, Abteilungsleiter Customer Experience & Service sowie Leiter der Unternehmensentwicklung von Cyberport.

chanelpartner.de: Herr Lippert, bitte beschreiben Sie kurz die zentrale Idee hinter dem neuen Apple-Abo.

Lippert: Mit dem neuen Cyberport Abo fĂŒr Apple Produkte möchten wir die gesamte Produktwelt von Apple fĂŒr jedermann zugĂ€nglich machen.

chanelpartner.de: Was unterscheidet das Apple-Abomodell von bereits bestehenden Kaufoptionen wie Leasing oder Ratenzahlung?

Lippert: Das Abomodell hebt sich in entscheidenden Vorteilen von bereits bestehenden Optionen wie Leasing oder Ratenzahlung ab: Zum einen ist es gĂŒnstiger, da der Kunde nur fĂŒr die Zeit zahlt, in der er das GerĂ€t auch nutzt und das in geringen monatlichen BetrĂ€gen. Im Gegensatz zu Leasing oder der herkömmlichen Ratenzahlung wird bei der Berechnung der Monatsraten der hohe Restwert nach Ablauf der Mietzeit bereits vorher abgezogen. Damit ist sichergestellt, dass der Kunde innerhalb der Mietzeit weniger zahlt als das GerĂ€t beim Kauf kosten wĂŒrde. Den Kunden, denen die Apple-GerĂ€te als einmaliger Invest zu kostspielig sind, bieten wir so eines der attraktivsten Bezahlmodelle mit den geringsten monatlichen Raten fĂŒr Apple Produkte.

chanelpartner.de: Wie sieht fĂŒr den Kunden der Weg zum Abo-Produkt aus: Steht er Ă€hnlich hohen HĂŒrden gegenĂŒber wie das Ratenkauf- und Leasing-VertrĂ€gen oft der Fall ist?

Lippert: Unser Abomodell funktioniert viel einfacher: Mit einer einmaligen Registrierung in nur fĂŒnf Minuten kann sich jeder Kunde das Abo genau nach seinen BedĂŒrfnissen zusammenstellen. Benötigt werden neben dem Ausweis nur ein Smartphone oder Notebook sowie eine Internetverbindung. Danach kann jeder Kunde selbst wĂ€hlen, ob er eines oder mehrere Apple Produkte mieten möchte. Das ist attraktiv auch fĂŒr all jene, die zusĂ€tzlich zu dem bereits vorhandenen Apple GerĂ€t, ein oder mehrere weitere GerĂ€te aus der Apple Welt ausprobieren möchten. DarĂŒber hinaus profitieren Kunden von flexiblen Upgrade-Optionen auch innerhalb der Vertragslaufzeit und können ihre BedĂŒrfnisse so stets an die aktuelle Lage anpassen.

chanelpartner.de: Mietmodelle werden oft auch in Zusammenhang mit NachhaltigkeitsĂŒberlegungen genannt. Trifft das fĂŒr das Apple-Abo von Cyberport auch zu?

Lippert: Ja, denn von dem Modell profitieren Kunden, die es einfach halten möchten und sich nicht um den Verkauf des AltgerĂ€tes kĂŒmmern wollen, dabei jedoch sichergehen wollen, dass es in einen zertifizierten Kreislauf zurĂŒckgefĂŒhrt wird. Denn jedes Apple-GerĂ€t, das als AltgerĂ€t an Cyberport zurĂŒckgegeben wird, geht in einen Wiederaufbereitungs-Kreislauf und tritt so sein zweites Leben als generalĂŒberholtes GerĂ€t an.

"Der Trend zu Abomodellen ist ungebrochen"

chanelpartner.de: Wie zuversichtlich sind Sie, dass das Abomodell bei den Kunden von Cyberport zu einem Erfolg wird?

Lippert: Viele Menschen sind heute mehr am Nutzen als am Eigentum interessiert. Das sehen wir bereits in unserem eigenen Alltag. Wir nutzen Netflix, Spotify oder andere Streamingdienste anstatt unsere Wohnzimmerregale mit DVDs und CDs zu bestĂŒcken. Der Trend zu Abo-Modellen ist gerade bei der jungen Generation ungebrochen. Dabei mĂŒssen Abo-Services transparent, preislich attraktiv und einfach in der Abwicklung sein. Mit dem Cyberport Abo fĂŒr Apple Produkte ergĂ€nzen wir unser Portfolio um ein flexibles Nutzungsmodell, das genau diese BedĂŒrfnisse in den Mittelpunkt stellt. Ein weltweit einmaliger Service – und eben kein alternatives Bezahlmodell – der sich zudem klar von Bezahlmethoden wie Leasing oder Ratenzahlung abhebt. Zudem haben wir mit Apple einen starken Partner an unserer Seite, mit dem Cyberport bereits seit 1998 eine ganz besondere Beziehung verbindet.

chanelpartner.de: Gibt es bereits erste Erfahrungswerte fĂŒr den Erfolg des Abomodells?

Lippert: Bereits wenige Tage nach dem Launch konnten wir viele neue Kunden fĂŒr unser Cyberport Abo gewinnen.

chanelpartner.de: Andere Player im Elektronikbereich bieten schon seit einiger Zeit Mietmodelle in Zusammenarbeit mit dem Start-up Grover an. Sie haben sich beim Apple-Abo nun fĂŒr einen eigenstĂ€ndigen Ansatz entschieden. Was sind die GrĂŒnde dafĂŒr?

Lippert: Wie schon gesagt, bieten wir unseren Kunden ein deutschlandweit einzigartiges Abomodell fĂŒr Apple Produkte. So beziehen wir im Gegensatz zu Grover die hohen Restwerte in die Berechnung der Monatsraten ein. Zudem können unsere Kunden aus ĂŒber 2.000 Apple-Produkten und Zubehör auswĂ€hlen und erhalten stets Neuware. Upgrades sind auch innerhalb der Vertragslaufzeit möglich, inklusive Kaufoption. Ferner sind die GerĂ€te wĂ€hrend der gesamten Laufzeit gegen technische Defekte abgesichert. Ein individuell auf die BedĂŒrfnisse unserer Kunden zugeschnittenes Paket, das sich mit einem Dreiklang aus gĂŒnstigen Einstiegspreisen, flexibler und einfache Handhabung sowie Nachhaltigkeit ganz klar von den herkömmlichen Miet-Angeboten am Markt abhebt.

Herr Lippert, vielen Dank fĂŒr das GesprĂ€ch.