Dank Airtag: Gestohlenes Auto wiedergefunden - Dieb gefasst

Kris Wallburg

Was würden Sie tun, wenn Ihr Auto gestohlen wurde? Außer die Polizei zu informieren, bleiben meist keine Möglichkeiten. Doch ein Reddit-Nutzer hatte Glück - denn dank eines Airtags im Fahrzeug konnte der Dieb gefasst werden.

Vergrößern Airtags können alles mögliche wiederfinden - auch Autos. © Shutterstock.com/Jack Skeens

Ein US-Amerikaner konnte sein gestohlenes Auto dank eines Airtags wiedererlagen, und das, obwohl die Diebe den Tracker fanden und wegwarfen. Auf Reddit teilt der User thinkscotty die verrückte Geschichte, belegt mit Screenshots und Videoaufnahmen.

Als der US-Amerikaner in seinem Subaru Foster eine nächtliche Fahrt durch Chicago unternehmen wollte, musste er feststellen, dass das Auto gestohlen worden war. Er informierte die Polizei und erstattete Anzeige, doch laut ihm schien die Polizei wenig optimistisch, das entwendete Fahrzeug wiederzufinden.

Airtag ortet gestohlenes Auto

Doch kurz darauf erinnerte sich das Opfer, einen Airtag in der Sonnenbrillenhalterung des Autos positioniert zu haben. Also setzte er diesen in der App in den Verloren-Modus. Zehn Minuten später erhielt er eine Mitteilung, dass der Airtag geortet wurde, auf dem Parkplatz eines lokalen Supermarkts. Er informierte die Polizei und machte sich selbst auf den Weg zu besagtem Parkplatz. Vor Ort konnte das Fahrzeug nicht aufgefunden werden, dafür fand der Nutzer den Airtag unter einem geparkten Auto. Das Ortungsgerät war offenbar von den Dieben entdeckt und entfernt worden. Doch er hatte Glück.

Opfer entdeckt Autodieb auf der Straße

Als er auf dem Rückweg an einer roten Ampel hielt, fuhr sein eigenes, gestohlenes Auto an ihm vorbei und fuhr auf eben jenen Parkplatz, den er gerade erst verlassen hatte. Thinkscotty informierte die Polizei, die kurz darauf eintraf und den Dieb festnehmen konnte. Dank des Airtags und etwas Glück konnte das gestohlene Auto seinem Besitzer zurückgegeben werden.

Für andere Airtag-Besitzer hat der Reddit-Nutzer noch einen Tipp: "Sie funktionieren, um Ihr Auto aufzuspüren. Ich hätte mein Auto ohne sie nicht gefunden. Aber ich hätte es möglicherweise schneller gefunden, wenn ich es besser versteckt hätte. Mein Rat: Verstecken Sie es gut, aber an einem Ort, an dem es nicht von der Übertragung eines Bluetooth-Signals behindert wird."