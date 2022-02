Das faltbare "Macbook" von 1987 – Konzept "Knowledge Navigator"

Thomas Hartmann

Der ”Knowledge Navigator” von 1987 ist ein fiktiver Computer, der allerdings heute noch jedem iPad und Siri-Assistenten die Show stehlen würde.

Vergrößern Schin John Sculley träumte vom faltbaren Computer

”Der Knowledge Navigator ist ein fiktiver Computer, den der damalige Apple-CEO John Sculley 1987 erstmals in seinem Buch Odyssey beschrieb. Er war Sculleys Vision des persönlichen Computers für das 21. Jahrhundert”, heißt es auf dem Youtube-Channel von Mac History mit einem knapp sechsminütigen Apple-Video von 1987.

Dort nutzt ein Mann im gediegenen Arbeitszimmerumfeld diesen persönlichen Assistenten mit klassischer Mac-Oberfläche, indem er das Gerät zunächst lässig aufklappt, worauf ihn dort in einem kleinen Video-Bild in der linken oberen Ecke sein ”Sekretär” mit weißem Hemd und schwarzer Fliege begrüßt und auf drei neue Nachrichten hinweist, die er auch sofort beginnt vorzulesen. Mit einem Tipp auf die Oberfläche des Assistenz-Videos stoppt dieses, und der User kann einen Auftrag zur Beantwortung erteilen – per Stimme. Auch ein virtueller Kalender ist verfügbar.

Animationen, Suchfunktion und Touch-Display

Zudem hilft der sprachlich ziemlich virtuose Assistent beim Aufrufen von Vorlesungsnotizen und bei der Suche nach weiteren Artikeln dazu. Auch animierte Diagramme aufzurufen, ist auf diesem ”Knowledge Navigator” kein Problem. Und selbstverständlich werden Videoanrufe à la FaceTime umgehend erledigt oder angenommen. Das Video der Gesprächspartnerin erscheint passend unter dem Videobild des digitalen Assistenten. Sie kann sogar interaktiv auf das bereits aufgerufene Diagramm zugreifen und weitere Informationen darüber darstellen. Um seinerseits etwas aufzuzeigen, nutzt der User die Touch-Oberfläche und fährt elegant über das Display, um die Grafik zu aktualisieren. Zum Schluss lässt er seinen Assistenten noch selbstständig einen Termin für den nächsten Morgen vereinbaren und aktiviert dessen automatische Antwortfunktion bei neuen Anrufen in seiner Abwesenheit.

Erst später wurden auf Grundlage solcher Konzepte Apples PDA ”Newton” und schließlich das iPad realisiert. Ein faltbares Macbook wäre in der Linie dieser Idee. Doch die Eleganz des damaligen ”Knowledge Navigator” ist immer noch unübertroffen. So etwas – entsprechend angepasst an gegenwärtige Technologie – hätte man gern…