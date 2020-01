Das iPhone als Notrufsäule des 21. Jahrhunderts

Uwe Albrecht

Ein neu eingereichtes Patent beschreibt Technik, die das iPhone zu einer digitalen Notrufanlage werden lässt.

Vergrößern Notrufsäule © Adam Calaitzis, shutterstock.com

Die Health-App am iPhone, die Sturzerkennung sowie das EKG der aktuellen Apple Watch zeigen, dass Apple die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Kunden am Herzen liegt – und ein lukratives Geschäft darin sieht. Ein in den USA eingereichtes Patent dreht sich um eine neue Technik für einen ausgeweiteten Gesundheitsservice.

Das Patent „ Enhanced Emergency Beacon Sending Procedure " (US Patent No 20200015169) beschreibt neue Funktionen, die unter Umständen in zukünftigen iPhone-Modellen zu finden sein werden. Damit würde das iPhone zu einer überall einsetzbaren mobilen Notrufsäule. Zwar können Sie bereits jetzt mit dem iPhone einen Notruf absetzen, in dem Sie, je nach Modell, eine oder zwei Tasten betätigen. Allerdings ist es dazu erforderlich, dass sich ein Mobilfunknetz in Reichweite befindet, auch wenn Sie dort nicht angemeldet sein müssen. Mit den im Patent abgebildeten neuen Funktionen ist nicht einmal das mehr nötig. Hier baut das iPhone quasi selbst ein Funknetz auf und setzt darüber das Notrufsignal ab. Des Weiteren können diese Signale, sofern weitere Hersteller mitspielen, auch von anderen WLAN- oder mobilfunkfähigen Geräten in der Nähe empfangen und weiter geleitet beziehungsweise übertragen werden.

Sofern der Notruf in einer entlegenen Gegend abgesetzt wurde, wie zum Beispiel bei einer Bergwanderung oder einer ausgedehnten Fahrradtour kann es natürlich geraume Zeit dauern, bis dieser überhaupt von jemand anderem und dessen Gerät empfangen wird. Daher ist es selbstverständlich auch erforderlich, dass das Signal möglichst lange aktiv bleibt. Aus diesem Grund ist im selben Patent vorgesehen, dass das iPhone in einen speziellen Energiesparmodus EPSM (Emergency Power Save Modus) wechselt, in welchem es ausschließlich das Notrufsignal absetzt. Dadurch verlängert sich die Akkulaufzeit entsprechend, was in Kombination mit dem Notrufsignal natürlich im Extremfall auch lebensrettend sein kann.