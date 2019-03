Das können die neuen Airpods von Apple

Michael Söldner

Die aktualisierte Version der kabellosen Ohrhörer Airpods von Apple bietet neue Funktionen zum alten Preis.

Vergrößern Optisch unterscheiden sich die beiden Versionen der Airpods nicht. © Apple

Apple hat eine neue Ausgabe seiner kabellosen Ohrhörer Airpods vorgestellt. Die zweite Generation des Gadgets bekommt zwar zahlreiche neue Funktionen, trägt aber dennoch den gleichen Namen. Apple verzichtet also auf die Bezeichnung „Airpods 2“, verkauft aber ab sofort nur noch die neue Version . Die wichtigsten Neuerungen der zweiten Airpods-Generation verraten wir an dieser Stelle: Am Preis der Airpods hat sich nichts geändert, sie kosten mit einem Ladecase weiterhin 179 Euro. Wer ein kabelloses Ladecase benötigt, zahlt für das Bundle aus Ohrhörern und Ladehülle 229 Euro. Auch an der Soundqualität hat sich nichts geändert, Apple weist zumindest nicht darauf hin.

Neu ist hingegen die Funktion, Siri per Sprachbefehl zu aktivieren, beim alten Modell musste hierfür noch eine Taste betätigt werden. Die Laufzeit der verbauten Akkus soll ebenfalls erhalten bleiben: Eine Ladung reicht für fünf Stunden aus, das Ladecase speichert Energie für 24 Stunden Musikgenuss. Beim Telefonieren wurde die Laufzeit hingegen von zwei auf drei Stunden deutlich erhöht. Der im Inneren verbaute H1 Chip erlaubt neben der Sprachaktivierung von Siri auch eine bessere Verbindungsgeschwindigkeit der Ohrhörer. Dadurch lassen sie sich schneller mit einem Mac, iPad oder iPhone koppeln. Die Latenz bei der Nutzung von Spielen wurde laut Hersteller um 30 Prozent gesenkt.

