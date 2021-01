Das neue iPhone SE und Airpods Pro im April 2021

Halyna Kubiv

Bereits in wenigen Wochen kann man mit der nächsten Generation von iPhone SE rechnen. Auch neue Airpods Pro sind im Anflug.

Vergrößern Das iPhone SE 2 ersetzt das iPhone 8 © Apple

Dass Apple neben dem neuen iPad und iPad Pro ebenfalls die nächsten Generationen von iPhone SE und Airpods Pro vorbereitet, will die Webseite " Macotakara " erfahren haben. Dies berichten Quellen aus chinesischen Zulieferer-Kreisen. "Macotakara" gilt in der Szene der Gerüchte-Quellen als weniger zuverlässig, doch wir haben in unserem Archiv ab 2018 kaum falsch getroffene Voraussagen der japanischen Webseite finden können.



Allerdings sind die Updates bei den beiden Produktkategorien mehr als plausibel: Apple hat zwar das iPhone SE der dritten Generation vor knapp einem Jahr am 15. April 2020 vorgestellt . Das Smartphone hat den damals neuesten A13-Chip eingebaut bekommen, allerdings nur eine vererbte Kamera aus dem iPhone 8. Selbst der Umstieg auf A14 oder noch wahrscheinlicher ein größeres Kamera-Modul wird ein Kaufargument genug sein, für Kunden, die sich nach einem preiswerten und guten Smartphone umschauen. Dass eine zusätzliche iPhone-Kamera ein gewichtiges Kaufargument sein kann, hat Apple bereits im Herbst 2020 erlebt: So hat sich das iPhone 12 Pro wider Erwarten deutlich besser verkauft als das iPhone 12 . Die beiden Modelle abseits des Kamera-Moduls nur geringfügige Unterschiede.

Während "Macotakara" beim iPhone SE gar keine Details nennt, sind bei den Airpods Pro der zweiten Generation einige äußere Neuerungen zu erwarten, so wird sich wohl die Ladeschale in ihren Abmessungen ändern und wohl ein bisschen schmaler werden – statt 60,6 mm in der Breite soll die neue Ladehülle auf 54 mm schrumpfen. Die anderen Abmessungen bleiben fast ungeändert: 21,7 mm Tiefe und 46 mm Höhe (aktuell ist die Ladehülle bei den Airpods Pro rund 45,2 mm hoch). Die ursprünglichen Airpods Pro hat Apple im Oktober 2019 vorgestellt, anderthalb Jahre nach dem Marktstart ist ein guter Zeitpunkt für die Aktualisierung. So ungefähr hat Apple die normalen Airpods aktualisiert: Die erste Generation kam Ende 2016 auf den Markt, die zweite Generation wurde per Pressemitteilung im April 2019 bekannt gegeben.