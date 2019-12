Das war der Mac (Pro) im Jahr 2019

Peter Müller

Einen Luxusschlitten oder einen Mac Pro mit Vollausstattung kaufen? Vor der Frage stehen nur Wenige. Der Mac Pro von 2019 gibt aber dem gesamten Mac-Jahr Glanz.

Vergrößern Der Mac des Jahres © Apple / shutterstock, OtreeStudio

Den Mac des Jahres 2019 hatte Apple an sich schon im April 2017 angekündigt. Seinerzeit räumte die Unternehmensspitze in einem Gespräch, zu dem man ausgewählte Journalisten nach Cupertio eingeladen hatte, ein, mit dem Mac Pro aus dem Jahr 2013 in eine Sackgasse geraten zu sein. Vor allem mit er Entwicklung, welche die Grafikkartenindustrie nahm, habe man nicht gerechnet. Bereits für aktuelle aber vor allem für zukünftige GPUs erwies sich das zylinderförmige Gehäuse, das nur leise vor sich hinsummte, also zu unterdimensioniert. Die enorme Abwärme, die Vegas und Konsorten entwickeln, kann nicht aus dem Zylinder entweichen, der neben einigen kleinen und leisen Lüftern ja vor allem auf den Kamineffekt setzte. Gleichwohl, so hieß es 2017, sei man von dem Konzept überzeugt, nur sehe man eben ein, dass der Mac Pro 2013 nicht für alle Profis gleichermaßen geeignet ist.

So werde man wieder einen modularen Mac Pro entwickeln, dazu eine Profi-Konfiguration des iMac. Jener iMac Pro sollte es auch noch bis Ende 2017 auf den Markt schaffen, erst Mitte 2018 konnte Apple etwas Näheres zum Erscheinungstermin des neuen Mac Pro sagen, mehr als "2019" war dann aber nicht drin.

Immerhin gewährte Apple zur WWDC Anfang Juni 2019 einen ersten Blick auf seinen neuen High-End-Rechner und nannte den Einstiegspreis: 6000 US-Dollar. Das Profi-Display dazu, inklusive Standfuß: Auch noch mal 6000 US-Dollar. Der Erscheinungstermin: Später im Herbst. Mitte des vierten Kalenderquartals hieß es dann: Dezember. Und seit dem Abend des 10. Dezember kann man den Mac Pro bestellen, zu Preisen ab 6.490 Euro. Das obere Ende ist einigermaßen offen: Derzeit steht es bei etwa 63.000 Euro, ohne Displays. Und da ist die Konfiguration mit 1,5 TB RAM noch gar nicht angeboten, allein diese Speicherkonfiguration kostet rund 30.000 Euro Aufpreis.

Rückblick auf den Mac im Jahr 2019 Alle hier erwähnten Beiträge lesen Sie auch in unserem eben erschienen Special, das Sie in unserer App Macwelt für iPhone und iPad für 2,29 Euro als In-App-Kauf erwerben können. Abonnenten von Macwelt Plus laden das Special ohne weitere Kosten von unserer Website.

Das Vertrauen in den Mac kehrt zurück

Apple hat mit dem Mac Pro eine Maschine für eine extreme Nische gebaut, in der die Rechenleistung alles zählt und der Preis keine Rolle spielt. Oder eben schon: Denn Zeit ist Geld, und wenn eine solche Maschine jede Menge Zeit spart, hat sie sich amortisiert. Für Otto-Normal-Macianer ist der Mac Pro ein paar Nummern zu groß. Aber er dient als Symbol: Apple hat den Mac und vor allem den Profi-Markt nicht vergessen.

Diesen Eindruck konnte man in den letzten Jahren gewinnen, immer mehr drehte sich um das iPhone, auch mit dem iPad macht Apple bessere Geschäfte. Doch zeigte noch eine zweite Neuerung aus dem Spätherbst, dass Apple auf seine Kundschaft hört, vor allem auf die professionelle. Die Tastatur des neuen Macbook Pro 2016, an der sich vor allem Vielschreiber störten, hat Apple endlich überarbeitet – die Hoffnung ist groß, dass sie robuster ist als die 2016ff in Macbooks Pro verbaute Butterfly-Tastatur. Aber auch in Sachen Leistung lässt das Macbook Pro wenig zu wünschen übrig: Eine ideale Maschine für Profis – und das nicht nur als Ergänzung zum Mac Pro auf dem Desktop.

Die anderen Mac-Update im Jahr 2019 waren indes etwas weniger spektakulär: Das 2018 überraschend wiederbelebte Macbook Air bekommt nun auch ein True Tone Dispaly und die iMacs warten seit dem Frühjahr mit neuesten Prozessoren auf – so richtig rocken sie aber nur in ihren teureren Versionen mit SSD statt Fusion Drive, selbst für viele professionelle Anwender bieten sie ausreichend Power. Das Macbook in 13 Zoll hat Apple im Sommer ein wenig überarbeitet und die Version ohne Touchbar gestrichen, ebenso fiel das Macbook 12 Zoll aus dem Angebot. Das praktisch zeitgleich vorgestellte 15-Zoll-Macbook mit acht Kernen ist dann im Herbst schon wieder obsolet geworden und es ist sehr wahrscheinlich, dass auch die aktuell verfügbaren 13-Zöller schon bald durch 14-Zöller ersetzt werden, wohingegen unter Umständen das Macbook in Form einer ARM-Maschine ihre Wiederauferstehung feiern könnte.

Neues System räumt mit alten Gewohnheiten auf

In Sachen Betriebssystem war das zurückliegende Jahr 2019 vermutlich im Vergleich zum kommenden Jahr 2020 das spannendere. Während wir für macOS 10.16 eher Renovierungen an den zugrunde liegenden Techniken erwarten und vor allem auf mehr Sorgfalt bei der Entwicklung hoffen, brachte macOS 10.15 Catalina einige wesentliche Neuerungen. iTunes hat nach 18 Jahren ausgedient und wird einerseits durch den Finder und andererseits durch drei neue Apps ersetzt. Diese kommen von iOS und sind mit den Tools des Project Catalyst entstanden, die auch Drittentwickler dazu verwenden können, ihre mobilen Anwendungen auf den Mac umzuschreiben – respektive gleichzeitig für alle Plattformen zu entwickeln. Mit Catalina kommt auch das endgültige Aus für 64-Bit-Anwendungen. Das hatte Apple zwar schon lange vorher angedeutet, einige Entwickler lassen ihre Kunden aber dennoch im Regen stehen.

Das hatten wir im Jahr 2019 rund um den Mac und macOS zu berichten:

Mac Pro

Mac Pro 2019 ab 6.490 Euro

Kommentar: Das Wesen der Höllenmaschine

Mac Pro 2019 wird wieder modular

Warum der neue Mac Pro Räder hat

Apples 1000-Dollar-Stand: Das Problem ist nicht der Preis, sondern das Marketing



Mac Pro selber bauen mit diesem Gehäuse

Dune Pro: Neues PC-Gehäuse gleicht Mac Pro 2019 aufs Haar

Mac Pro 2019 – eher ein Symbol

Macbook (Pro, Air)

Macbook Pro 16-Zoll 2019: Das bietet Apples neues Top-Notebook

Macbook Pro 16 Zoll im Test: Ein Traum-Mac

Was das Macbook Pro 16'' bedeutet – und was ihm fehlt

Macbook Pro 13 Zoll (Sommer 2019) im Test

Macbook Air 2019 im Test

Macbook-Tastatur: Sammelklage eine Runde weiter



Warum Apple von Intel zu AMD wechseln sollte

Warum das Macbook Air nicht gestorben ist

Warum ich das 12-Zoll-Macbook vermissen werde

iMac

iMac 2019 im Macwelt-Test: Gelungene Weiterentwicklung mit wenigen Schwächen



iMac 2019 vs. iMac Pro: Welcher Mac ist besser?



Kaufberatung: Macbook Air und Macbook Pro 13 Zoll

macOS 10.15 Catalina

macOS 10.15 Catalina: Das ist neu

macOS 10.15 Catalina: Das geteilte iTunes



Acht versteckte Funktionen von macOS Catalina

13 coole neue Features von macOS Catalina



10 neue Sicherheitsfunktionen von Catalina

macOS Catalina: Die neuen Funktionen in Safari 13



Ex-Apple-Mitarbeiter: Darum haben iOS 13 und Catalina Fehler