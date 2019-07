DearMob: Flexible Backups und Verwaltung Ihrer iPhone-Daten - ganz ohne iTunes

René Resch

Mit dem DearMob iPhone Manager verwalten und speichern Sie Ihre iOS-Daten mit nur wenigen Klicks. Für kurze Zeit gibt es zudem ein kostenloses Giveaway der Software.

Anzeige Vergrößern DearMob: Flexible Backups und Verwaltung Ihrer iOS-Daten - ganz ohne iTunes © DearMob Inc.

Sie sind auf der Suche nach einer Top-iTunes-Alternative oder einer ergänzenden Software, um Ihre iPhone-Daten zu verwalten. Mit dem DearMob iPhone Manager lassen sich Ihre Daten ganz bequem verwalten – sekunden-schnell, ganz ohne iTunes. Die Software bietet dabei eine flexible und sichere Lösung, um Ihre Daten zwischen Ihrem iOS-Gerät und dem Mac zu transferieren oder ein vollwertiges Backup, mit nur einem Klick, zu erstellen.

Großes DearMob-Giveaway!

Aktuell können Macwelt-Leser das kostenlose Giveaway des DearMob iPhone Manager DearMob iPhone Manager in Anspruch nehmen. Hier erhalten Sie noch bis zum 8. August 2019 einen kostenfreien Lizenzcode, mit dem Sie die Software registrieren und alle Funktionen ohne zeitliche Begrenzung nutzen können. Um ein Update auf zukünftige Version vorzunehmen, können Sie den Volllizenzcode mit 30% Rabatt erwerben.

Kostenloses Giveaway: DearMob iPhone Manager

Weiterhin können Sie an einer kleinen Abstimmung des Entwicklers teilnehmen und haben dadurch die Chance, unter anderem, ein iPad-Mini zu gewinnen.

Abstimmen und ein iPad-Mini und mehr gewinnen

Die Nummer-1 iTunes-Alternative

Der DearMob iPhone Manager unterstützt zudem sämtliche Dateien: Fotos, Videos, Musik, Kontakte, Kalender, SMS, Klingeltöne, Apps, eBooks und mehr.

Vergrößern Verwalten, transferieren und erstellen Sie Backups Ihrer iOS-Daten mit dem DearMob iPhone Manager. © DearMob Inc.

Fotos, Musik und Videos einfach managen

Der Manager ist leistungsstark und trotzdem einfach in der Bedienung. Ihre Fotos lassen sich mit nur einem Klick importieren und exportieren – ohne lästiges iCloud-Speicherlimit, unerwünschte Bilder können Sie ganz einfach löschen und Ihre Alben perfekt archivieren. HEIC-Fotos werden zudem, auf Wunsch, in das beliebte JPG-Format umwandelt. Ihre Musik und Playlisten können Sie importieren, exportieren und editieren und aus Ihren Musik-Titeln, über einfache Wege, tolle Klingeltöne zaubern. Sämtliche Musik- und Video-Formate werden dabei direkt in das passende Format für Ihr iPhone konvertiert. Musikstücke können per Drag & Drop auf Ihr iPhone geladen werden - ganz ohne iTunes-Sync.



Bei der Übertragung wird eine einzigartige Level-3 GPU-Beschleunigung genutzt, die die Grafik-Einheiten von Intel oder Nvidia komplett mit einbezieht. Damit werden Ihre Fotos, Videos und Backups signifikant schneller übertragen: 1000 4K-Fotos, was etwa 20 Gigabyte an Daten entspricht, werden so in nur etwa eine Minute transferiert.

Stark verschlüsselte Backups

Zudem lassen sich mit dem DearMob iPhone Manager vollständige Backups Ihres iPhones oder iPads erstellen und auf Ihrem Mac oder Windows-PC sichern, diese lassen sich mit nur einem Klick wieder auf Ihr iOS-Gerät aufspielen. Dabei wird Ihr Backup verschlüsselt und durch ein Passwort gesichert. Das Backup kann dann nur durch die Eingabe des korrekten Passwortes wieder genutzt werden.

Dabei kommen besondere starke Verschlüsselungstechnologien wie 256-bit AES, 1024-bit RSA, PBKDF2 und Argon2 zu Einsatz. Mehr zum Thema Verschlüsselung und Sicherheit Ihrer Daten.

Weitere tolle Features des DearMob iPhone Manager

Es gibt noch mehr: Die Software erlaubt es, Ihr iPhone oder iPad ganz bequem als USB-Flash-Drive zu nutzen und jegliche Dateien zwischen Ihrem iOS-Gerät und dem Mac oder Rechner hin und her zu synchonisieren. Weiterhin können sie mit dem DearMob iPhone Manager Apps, die nicht im App-Store gekauft wurden, installieren – ohne Jailbreak. Safari-Lesezeichen können mit Edge, Chrome und anderen Browsern geteilt werden. Zudem lassen sich mit Hilfe des iPhone Manager Ihre Pages-, Numbers-, KeyNote-, und GarageBand-Daten verwalten und Ihre Kontakt- oder Message-Daten in PDF-, DOC- oder TXT-Dateien umwandeln.

Der DearMob iPhone Manager ist eine der besten iTunes-Alternativen überhaupt. Sie können sich dadurch von iTunes entweder ganz verabschieden oder den DearMob iPhone Manager zumindest als ergänzende Verwaltungs-Software zu iTunes verwenden für Ihre iOS-Geräte. Einfach, schnell und sicher – ohne iTunes-Restriktionen oder iCloud-Speicherlimits.

Weiterführende Informationen zum DearMob iPhone Manager.