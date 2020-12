DearMob iPhone Manager: bis zu 65 % Rabatt im Weihnachts-Special

René Resch

Mit dem DearMob iPhone Manager verwalten und speichern Sie Ihre iOS-Daten mit nur wenigen Klicks. Für kurze Zeit gibt es die Software im Angebot zu günstigen Preisen. Sie können dabei bis zu 65 Prozent sparen.

Anzeige Vergrößern Bis zu 65 % Nachlass auf den DearMob iPhone Manager als Weihnachts-Special © Digiarty

Zur Feier des Black Friday gibt es den DearMob iPhone Manager zu einem deutlich reduzierten Angebotspreis. Macwelt-Leser können eine Jahreslizenz der Software auf zwei Macs für den Preis von 27,95 Euro statt 72,95 Euro erstehen, die Lifetime-Lizenz für bis zu fünf Macs gibt es sogar für 34,95 Euro statt 102,95 Euro, was eine Ersparnis von 65 Prozent bedeutet. Egal für welche Version Sie sich entscheiden, Sie erhalten auf jeden Fall eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie und kostenlose Updates auf die jeweils neuste Version. Den Rabatt erhalten Sie automatisch beim Kaufvorgang. Das Programm unterstützt mittlerweile die neuesten Modelle wie das iPhone 12 (Pro (Max)).



Nur für kurze Zeit: DearMob iPhone Manager im Weihnachts-Angebot

Die perfekte Alternative für Ihren Mac

Der DearMob iPhone Manager ist die perfekte Alternative oder eine ergänzende Software, um Ihre iOS- oder iPadOS-Daten bequem auf dem Mac zu verwalten. Mit der Software lassen sich Ihre Daten übertragen, verschlüsseln, konvertieren oder wiederherstellen. Das professionelle Programm wurde mit dem Hintergrund entwickelt, die iPhone- oder iPad-Migration zu beschleunigen, Ballast zu beseitigen und um alte Geräte wieder in Schuss zu bekommen – ganz ohne Datenverlust.

Tschüss iTunes

Mit der Einführung von MacOS 10.15 Catalina verabschiedet sich das Betriebssystem gänzlich von iTunes. Die verschiedenen Kategorien, die es unter iTunes gab, übernehmen jetzt die Apps Musik, TV, Podcasts und Bücher. Die Synchronisierung geschieht nun über den Finder.

Der DearMob iPhone Manager kann hier als Alternative eingesetzt werden. Damit hätten Sie wieder nur ein Programm, das all diese Aufgaben übernimmt, die sich im macOS mehrere Apps teilen.

Sichern & Wiederherstellen mit nur einem Klick

So lassen sich Ihre Daten mithilfe des DearMob iPhone Manager inkrementell, selektiv oder vollständig sichern und wiederherstellen. Datenverluste während des Backups oder iCloud-Speicherlimits gehören so definitiv der Vergangenheit an. Die Software bietet also eine flexible und sichere Lösung, um Ihre Daten zwischen Ihrem iOS-Gerät und dem Mac zu transferieren oder ein vollwertiges Backup zu erstellen – alles mit nur einem Klick!

Durch den selektiven Transfer Ihrer Daten können Sie zudem wieder Platz auf Ihrem iOS-Gerät schaffen. Sie haben die volle Kontrolle welche Fotos, Videos, Musik-Titel, Kontakte, E-Books oder weitere Daten von Ihrem Gerät auf den Mac transferiert werden. Selbst große Dateien, wie etwa 4K-Videos oder -Fotos kein Problem für das Programm dar. Die neue Version des Programms kann die Beschleunigung der Mac-Grafikkarte benutzen um die 4K- bzw. 8K-Videos schneller zu konvertieren.



Selbst ein kompletter Umzug Ihrer Daten von einem alten auf ein neues iPhone oder iPad ist mithilfe der Software ein Kinderspiel. Nähere Informationen zu einem Komplett-Umzug Ihres iOS-Geräts mit dem DearMob iPhone Manager erhalten Sie hier.

Vergrößern DearMob iPhone Manager © Digiarty

Mit dem DearMob iPhone Manager haben Sie stets die volle Kontrolle über Ihre Daten und können Sie sicher, einfach und flexibel nach Ihren Wünschen managen. Beispielsweise können Sie mit der Software HEIC-Fotos direkt als JPG-Fotos exportieren, Videos in das MP4-Format für das iPhone konvertieren und übertragen, Ihr iPhone als USB-Flashspeicher verwenden oder Klingeltöne direkt aus der Musik auf Ihrem iPhone erstellen.

Und für jeden, der seine Daten in Sicherheit sehen möchte: Der DearMob iPhone Manager kann verschiedene Verschlüsselungstechnologien verwenden und so Ihren Daten eine zusätzliche Sicherheitsebene samt Passwort-Schutz hinzufügen.



Aber die Software kann noch mehr und bietet noch zahlreiche weitere Funktionen. Weiterführende Informationen zum DearMob iPhone Manager erhalten Sie hier.

