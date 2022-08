Simon Lohmann

Auf einer Webseite können Sie Ihr eigenes iPhone erstellen. Anschließend sehen Sie den Preis und Tim Cook höchstpersönlich bewertet Ihren Entwurf.

Vergrößern Das Macwelt-Spezial-iPhone mit HDMI und Antenne.

Wollten Sie schon immer mal Ihr Wunsch-iPhone erstellen? Auf der Webseite Neal.fun haben Sie die Möglichkeit, ein iPhone ganz nach Ihren Vorstellungen zu kreieren. Sie starten mit einem einfachen Smartphone-Modell, auf welches Sie per Drag-and-Drop diverse „Features“ anbringen können, etwa:

Pro-Kamera

Dual-Kamera

Lautstärke-Knopf

Notch

Apple-Logo

Home Button

Punch-Hole-Camera

Antenne

HDMI

Uvm.

Sie haben die Auswahl aus 30 verschiedeneren Objekten, um Ihr iPhone zu gestalten. Wenn Sie mit Ihrer Kreation zufrieden sind, können Sie sich noch schnell eine Einschätzung des Apple-CEO höchstpersönlich abholen. Klicken Sie dafür einfach oben rechts auf „Present“, worauf hin Ihr persönliches iPhone unter Chor-Gesängen mit einer Preisangabe vorgeführt wird und ein Kommentar von Tim Cook ertönt. Unser iPhone-Modell mit HDMI-Anschluss und Antenne kommentierte Cook etwa mit: „This is not just an upgrade, this is a breakthrough!“. Die Sprüche vom Apple-CEO variieren jedoch und fallen generell sehr positiv aus. Man sollte sich daher nicht allzu viel darauf einbilden.



Ein netter Spaß für Zwischendurch! Sie können natürlich das Ganze auch etwas ernster angehen. Dafür empfehlen wir Ihnen, einen Screenshot ( so geht's am iPhone ) von Ihrem aktuellen Home- oder Sperrbildschirm zu machen und diesen als mögliches Hintergrundbild des iPhone-Dummy hochzuladen. Klicken Sie dafür einfach auf den Bildschirm des 3D-Modells und wählen Sie aus dem Pop-up-Menü „Wallpaper aus“. Hier können Sie auch eigene Bilder hochladen.



Probieren Sie es gerne persönlich aus und schicken Sie uns Ihre besten iPhone-Vorschläge! Wenn Sie jedoch eine realistische Vorstellung davon haben möchten, mit welchen Features das kommende iPhone 14 ausgestattet ist, empfehlen wir unseren großen iPhone-14-Gerüchte-Artikel mit allen bekannten Infos und Leaks.