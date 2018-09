Detektiv-Adventure "Lamplight City" ab sofort erhältlich

Nachdem Application Systems Heidelberg zuletzt mit "Unforeseen Incidents" ein Abenteuerspiel auf den Markt brachte, folgt nun das Steam-Punk-Adventure "Lamplight City".

Vergrößern Lamplight City © ASH

"Lamplight City" spielt laut Anbieter in einer fiktiven oder alternativen ”viktorianischen” Vergangenheit im Steampunk-Stil. Zur Spielbeschreibung heißt es bei ASH: ”Das Tor nach Vespuccia, die Stadt aus Luft und Licht, die Lamplight City – die aufstrebende Hafenstadt New Bretagne ist ein leuchtendes Beispiel für Fortschritt und Industrialisierung in der Neuen Welt. Aber neben den Verheißungen einer glänzenden Zukunft im 19ten Jahrhundert liegt das Fundament der Stadt in Armut, Klassenkampf und Verbrechen. Für den Privatdetektiv und ehemaligen Polizisten Miles Fordham sind die zwielichtigen Ecken von Lamplight City nur ein Teil des Puzzles. Während sein ehemaliger Partner ihm ständig aus dem Jenseits etwas einflüstert, beginnt er langsam den Verstand zu verlieren. Kann Miles die Fälle seiner Klienten aufklären und findet er den Mörder seines Partners, bevor seine kleine Welt gänzlich auseinanderfällt?”

Das Spiel soll fünf Fälle bieten, und die Geschichte verändere sich leicht, je nachdem, wie man mit seiner detektivischen Leistung zurecht kommt. In einem englischsprachigen Blogpost von Francisco Gonzalez finden sich weitere Hintergründe zum Spielprinzip.

Lamplight City gibt es im ASH-Shop zum sofortigen Download und einem Preis von 12,75 Euro oder als versandkostenfreie Lieferung. Auch auf Steam ist das Adventure erhältlich , dort allerdings nur als Download und zu einem Preis von 15 Euro.

Eine sehr positive Beurteilung des Abenteuerspiels gibt es schon bei " Adventure Corner ", die Tester geben dem Spiel dort 85 Prozent – demnach ”sorgt der Mix aus Steampunk und viktorianische(m) Setting für eine stimmige Atmosphäre, in die man gern eintaucht.”

Vorausgesetzt wird mindestens Windows 7, macOS 10.9 respektive Linux. Weitere Details bietet die Homepage zum Spiel .