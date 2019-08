Deutsche Bahn Sommer-Tickets: Vier flexible Fahrten für unter 100 Euro

Simon Lohmann

Mit dem diesjährigen Sommer-Ticket können Sie wieder richtig sparen: Alle Personen unter 27 Jahren zahlen für vier flexible Fahrten durch ganz Deutschland nur rund 100 Euro. Für Minderjährige ist es sogar noch günstiger.

Vergrößern Die Deutsche Bahn bietet noch bis Mitte August günstige Sommertickets an. © Fotolia / nokturnal

Auch in diesem Jahr bietet die Deutsche Bahn wieder Sommer-Tickets an, mit denen Fahrgäste unter 27 Jahren für nur 99,60 Euro durch ganz Deutschland fahren können. Vier Fahrten sind in den Sommer-Tickets inbegriffen - Minderjährige zahlen sogar nur 79,60 Euro.

Bis zum 15. August können Sie noch die entsprechenden Zugangscodes, die sich beim Ticketkauf in "vier flexible Fahren umwandeln" lassen, entweder Online, in allen DB-Reisezentren und Agenturen sowie am DB Automaten erwerben. Die Fahrten müssen bis zum 27. September 2019 angetreten werden.

Beachten Sie, dass Sie beim Reisen für die Kontrolle neben dem Personalausweis das Digitale Ticket vorweisen müssen, da dieses personalisiert und somit nicht übertragbar ist.



Für die längeren Bahnfahrten empfehlen wir, sich im Vorfeld gegen Langeweile zu rüsten und eventuelle Film- und Serienhighlights herunterzuladen. Was Sie Neues bei Netflix im August erwartet, lesen sie hier.