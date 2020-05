Hans-Christian Dirschelt

Die Deutsche Telekom hat 145 neue LTE-Standorte errichtet und 319 bereits vorhandene Standorte ausgebaut. Die Details.

Vergr├Â├čern Deutsche Telekom: Hier wurde LTE verbessert © Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom treibt den LTE-Ausbau voran. Das Unternehmen hat jetzt mitgeteilt, dass es in den letzten zwei Monaten 145 neue LTE-Standorte verteilt ├╝ber ganz Deutschland in Betrieb genommen hat. Weitere 319 bereits vorhandene Standorte h├Ątten au├čerdem zus├Ątzliche LTE-Antennen erhalten. Dadurch soll die Kapazit├Ąt im Netz und die Ausbreitung in der Fl├Ąche weiter ansteigen. Die Abdeckung der Bev├Âlkerung mit LTE liege damit laut Telekom bei 98 Prozent.



Walter Goldenits, Gesch├Ąftsf├╝hrer Technologie der Telekom Deutschland: ÔÇ×Wir planen f├╝r dieses Jahr ├╝ber 2.000 komplett neue Mobilfunk-Standorte. Erg├Ąnzend werden wir an ├╝ber 10.000 weiteren Standorten die Mobilfunk-Kapazit├Ąten f├╝r unsere Kunden durch Erweiterungsma├čnahmen steigern. Im Rahmen dieser massiven Ausbau-Aktivit├Ąten bringen wir auch 5G weiter nach Deutschland. Bis Ende 2020 werden so mindestens die 20 gr├Â├čten St├Ądte in Deutschland angebunden.ÔÇť Erst Ende letzter Woche hatte die Telekom mitgeteilt, dass nun auch die Allianz-Arena des FC Bayern M├╝nchen mit 5G versorgt werde. Aufgrund der Corona-bedingten Geisterspiele profitieren davon aber noch nicht die Fans.

Die Deutsche Telekom nennt allerdings nicht die genauen Standorte, an denen neue LTE-Masten aufgebaut wurden. Der Telekommunikationskonzern bel├Ąsst es dagegen bei eher vagen Standortbeschreibungen: Spitzenreiter beim LTE-Ausbau in den vergangenen zwei Monaten sei demnach Bayern mit 167 neuen Standorten und Erweiterungen gewesen. Auf Platz zwei und drei w├╝rden Hessen mit 46 und Nordrhein-Westfalen mit 45 neuen Standorten und Erweiterungen folgen.



├ťber die Mobilfunkversorgung an Ihrem Standort informiert www.telekom.de/netzausbau . Sie k├Ânnen aber auch die Netzkarte der Telekom konsultieren: Deutsche Telekom, Vodafone, O2 - so pr├╝fen Sie die Netzabdeckung.



