Die Macht Apples: Wer dem Konzerngiganten noch schaden kann

Dan Moren, Kris Wallburg

Apple ist der wertvollste Konzern der Welt. Das Unternehmen nimmt mehr Geld ein, als die meisten Länder dieser Welt. Unverwundbar ist es trotzdem nicht.

Vergrößern Apple ist das wertvollste Unternehmen der Welt © Shutterstock.com/Sukrita Rungroj

Bei einem derart großen Unternehmen wie Apple beginnt sich die Bedeutung von Bedrohungen zu wandeln. Im Gegensatz dazu sind Sie als brandneues Start-up, als kleines unabhängiges Unternehmen oder sogar als etabliertes und einigermaßen erfolgreiches wahrscheinlich mit Bedrohungen durch andere Firmen konfrontiert, durch Produkte, die einfach nicht erfolgreich sind, oder sogar durch Fehler, die Sie gemacht haben.

Aber bei der Größe, die Apple erreicht hat, ist das alles keine wirklich existenzielle Bedrohung. Natürlich gibt es Konkurrenten, aber oft sind sie eher Gleichgesinnte – es ist genauso unwahrscheinlich, dass Sie diese ausschalten können, wie umgekehrt. Erfolglose Produkte können Ihnen vielleicht einen kleinen Dämpfer verpassen, aber sie werden Sie kaum untergehen lassen. Und selbst große Fehler können nicht wirklich großen Schaden anrichten, wenn Ihr Umsatz im zweistelligen Milliardenbereich liegt und Ihre Bargeldreserven im zwölfstelligen Bereich liegen.

Wenn Apple also einen Punkt erreicht hat, an dem es nach einigen Angaben mehr Umsatz macht als 97 Prozent der Länder dieser Welt, woher kommen dann die existenziellen Bedrohungen, wenn es denn welche gibt? Wenn man die Größe eines Landes erreicht hat, kommen diese Bedrohungen – vielleicht wenig überraschend – oft von den Ländern selbst. Und das sind zufällig einige der größten Bedrohungen, mit denen Apple derzeit konfrontiert ist.

Lieber selbst kontrollieren, statt regulieren lassen

Für diejenigen, die Apple in den letzten Jahrzehnten verfolgt haben, erscheint es manchmal immer noch unwirklich, dass das Unternehmen diese seltenen Höhen erreicht hat. Apple, ein Unternehmen, das in einer Garage begann, ein kämpferischer Emporkömmling, der es mit den damaligen Unternehmensmonolithen aufnahm, ein Unternehmen, das mehr als einmal beinahe untergegangen wäre, nur um sich aus dem Loch zu graben und trotz aller Widrigkeiten erfolgreich zu sein.

Aber wir schreiben das Jahr 2021 und Apple ist das wertvollste Unternehmen der Welt. Das ist die Art von Erfolg, bei der einem die Zielscheibe auf den Rücken gemalt wird.

Die kartellrechtliche Regulierung begleitet Apple und andere Big-Tech-Firmen schon seit einiger Zeit, aber letzte Woche wurde mit der Einführung eines Gesetzentwurfs in den USA, der Apple zwingen würde, alternative Möglichkeiten zum Kauf von Apps auf seinen Plattformen zuzulassen, ein weiterer Schritt nach vorn getan.

Einerseits ist es klar, dass Apple seine Kontrolle über die Plattform – und wir wissen, wie sehr es diese Kontrolle liebt – bisweilen dazu genutzt hat, den Entwicklern Bedingungen aufzuzwingen, die viele nicht gerade als angenehm empfinden. In einer Welt, in der es relativ wenige konkurrierende Plattformen gibt, ist es keine wirkliche Option, eine davon aufzugeben (und zwar die, die vermutlich die profitabelste ist).

Andererseits birgt das Hinzufügen konkurrierender App Stores auf der Plattform zusätzliche Risiken für die Sicherheit der Plattform: Es gibt einfach mehr Angriffspunkte für Betrug und bösartige Software, und wenn selbst Apple im App Store damit zu kämpfen hat, ist es schwer vorstellbar, dass es den Konkurrenten, die wahrscheinlich weniger Ressourcen aufbringen können, viel besser ergehen wird.

Vergrößern Apples Fähigkeit zu kontrollieren, wie Sie Apps für seine Plattform erhalten, hat sogar die Aufmerksamkeit des Gesetzgebers auf sich gezogen. © Shutterstock.com/BigTunaOnline

So sehr Apple auch versucht haben mag, kartellrechtliche Beschwerden mit seinem App Store Small Business Programm und anderen kleinen Verfeinerungen des Systems zu beschwichtigen, ist es einfach nicht möglich, der Aufmerksamkeit von Gesetzgebern und Regulierungsbehörden zu entgehen, wenn man die Größe erreicht, die Apple jetzt hat.

Ich habe das Gesetz bekämpft und... niemand hat gewonnen?

Wenn man diese Situation mit der allgegenwärtigen Rolle der Technologie und der digitalen Infrastruktur in unserem Leben kombiniert, sind auch die Auswirkungen auf die Strafverfolgung willkommen. Die jüngste Ankündigung von Apple, ein Programm zu starten, das nach bekannten Bildern von sexuellem Kindesmissbrauch (CSAM) sucht, wurde sowohl gelobt als auch verurteilt.

Es handelt sich um ein komplexes Thema, aber im Grunde ist es eines, das seine Wurzeln in der Frage der Privatsphäre im digitalen Zeitalter hat. Wenn ein einzelnes Unternehmen in Bezug auf die privaten Daten von Milliarden von Nutzern eine so große Rolle spielt wie Apple, ist es unvermeidlich, dass die Strafverfolgungsbehörden anklopfen werden – so wie es in den letzten Jahren schon oft geschehen ist.

Die endgültigen Auswirkungen dieser Technologie müssen erst noch ermittelt werden. Wenn es Apple gelingt, an seinen besten Absichten festzuhalten, wird sie vielleicht genau das tun, was sie soll, und nicht mehr. Wenn sich unsere schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten, könnte dies eine Zukunft einläuten, in der die Regierung ihre Finger tief in unseren persönlichsten Geräten hat. Die Realität liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, aber das beruhigt niemanden auf beiden Seiten wirklich.

Aber die Welt der Technologie ist ständig im Wandel, keine Situation ist statisch. Klar ist, dass der Kampf um unsere Privatsphäre, unsere persönlichen Daten und die Durchsetzung von Gesetzen noch in den Kinderschuhen steckt.

Hoher Flug...

Bei all dem darf man nicht vergessen, dass Apple, so groß es auch ist, einer weiteren großen Bedrohung ausgesetzt ist, die von einem ebenso großen Unternehmen ausgeht: Apple selbst.

Bei so ziemlich allen großen Technologieunternehmen besteht diese Gefahr, wenn man sein eigenes Hundefutter isst und dann sein eigenes Wasser trinkt. Dies führt nicht nur häufig zu Ikarus-ähnlichen Situationen, in denen Unternehmen davon überzeugt sind, dass sie allein durch den Einsatz von Technologie ein gesellschaftliches Problem lösen können, sondern es äußert sich auch in einem übermäßigen Selbstvertrauen, nichts falsch machen zu können.

Vergrößern AirPower ist ein Beispiel für einen relativ kleinen PR-Fehler, der aber in den Tech-Medien Wellen schlug. © Apple

Dies wird durch das Umfeld der Öffentlichkeitsarbeit dieser Unternehmen noch verschlimmert, in dem das Eingestehen eines Fehlers gleichbedeutend damit ist, ein Auto von einer Klippe zu fahren. Um ein relativ harmloses Beispiel zu nennen: Apple hat nie wirklich gesagt, dass seine Airpower-Ladematte nicht funktioniert – es hat einfach jede Spur davon von seiner Website verschwinden lassen. Wenn das Unternehmen zurückgehen und diesen Teil aus der Präsentation, in der es auftauchte, streichen könnte, würde es das wohltun.

... und tiefer Fall

Denn diese Art von Selbstüberschätzung kann Apple schaden, aber was noch wichtiger ist: Sie macht das Unternehmen anfälliger für diese anderen externen Kräfte. Wenn Apple verkündet, dass der App Store eine von allen geliebte Bastion der Sicherheit ist, verschlimmert das nur die Reaktion derjenigen, die sich ungerecht behandelt fühlen – was wiederum dazu führen kann, dass diejenigen, die die Macht haben, weitreichende Änderungen vornehmen. Wenn Apple glaubt, ein heikles Thema wie den Kinderporno-Scanner CSAM in Angriff nehmen und ein kugelsicheres System entwickeln zu können, setzt es uns möglicherweise alle einem Risiko aus, wenn sich herausstellt, dass das System nicht so narrensicher ist, wie gedacht, und damit anderen die Möglichkeit eröffnet wird, es für ihre eigenen, weniger edlen Zwecke zu nutzen.

Apple hat Jahre damit verbracht, sein Image auf Hochglanz zu polieren, und das hat dem Unternehmen geholfen, die Kunden davon zu überzeugen, ihm zu vertrauen, aber diese diamantgeschliffene Kante hat zwei Seiten, und die andere ist, ein Gefühl der Unfehlbarkeit zu vermitteln. Hochmut kommt vor dem Fall, heißt es, und je größer der Hochmut, desto härter der Fall.

Dieser Beitrag wurde von unserer Schwesterpublikation Macworld.com übersetzt.