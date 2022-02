Diese 7 neuen Macs kommen im März und Mai 2022

Simon Lohmann

Laut Mark Gurman von Bloomberg bringt Apple im März neue Mac-Modelle auf den Markt, weitere sollen im Mai und Juni folgen.

Vergrößern Diese Macs kommen schon in wenigen Monaten © Apple

2022 geht es mit dem Mac genauso spannend weiter, wie es 2021 geendet hat: In der neuesten Ausgabe seines Newsletters berichtet der Bloomberg-Analyst Mark Gurman, dass wir bis Juni wohl mindestens siebe neue Mac-Modelle erwarten dürfen. Die ersten Macs sollen demnach schon im März auf der ersten Apple-Keynote dieses Jahres vorgestellt werden und auch noch im März auf den Markt kommen. Laut 9to5Mac sollen die neuen Macs mit einem aus dem vergangenen Jahr bekannten M1-Pro- und M1-Max-Chip ausgestattet sein, darüber hinaus soll es eine "Super-powered Version" des M1 Max und einen komplett neuen M2-Chip geben.

Dem Bericht zufolge sollen diese Chips in folgenden neuen Modellen verbaut werden:

Mac Mini mit einem M1 Pro Chip

Mac Mini mit einem M2-Chip

13-Zoll-Macbook Pro mit einem M2-Chip, das die Nachfolge des 2020er-Modells antritt und in der Reihe unterhalb des 14-Zoll- und 16-Zoll-Macbook Pro angesiedelt ist

Ein 24-Zoll-iMac mit einem M2-Chip

Ein überarbeitetes Macbook Air mit M2-Chip

Ein größerer iMac Pro mit den Chipoptionen M1 Pro und M1 Max

Ein halb großer Mac Pro, der erste mit Apple Silicon, mit dem Äquivalent von entweder zwei oder vier M1 Max Chips

Gurman vermutet, dass das Macbook Pro (13 Zoll) und der Mac Mini als erstes mit den neuen Chips ausgestattet werden. Darüber hinaus plane Apple wohl eine weitere Vorstellung im Mai oder Juni, Apple stecke laut Gurman schon in den Vorbereitungen für einen neuen iMac Pro sowie den neuen Mac Pro.

Eine weitere Vorstellung im Juni ist nicht nur wahrscheinlich, sondern recht sicher, das ist die WWDC 2022, die voraussichtlich in der Kalenderwoche 23 stattfinden wird. Apple verschickt die Einladungen dafür im April, auf der WWDC-Keynote zu Beginn der Entwickler-Konferenz stellt der Hersteller gelegentlich neue Hardware vor, was auch in diesem Jahr nicht ausgeschlossen ist – Anm. d. Red.