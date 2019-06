Diese Apple-Watch-Features sind nicht in Deutschland verfügbar

Simon Lohmann

Mittlerweile bietet Apple Watch eine Fülle an Funktionen und Features. Allerdings hängt der Funktionsumfang ganz davon ab, in welchem Land man die Apple Watch nutzen möchte.

Auf die EKG-Funktion der neuen Apple Watch mussten sich die Nutzer in Deutschland bzw. in der Europäischen Union etwas länger gedulden als in den USA. Im Frühling dieses Jahres war es aber soweit: Auch hierzulande konnten die Träger ein einfaches Elektrokardiogramm erstellen. Trotzdem bleiben manche Funktionen den US-amerikanischen Nutzern vorbehalten. Auf der Webseite AppleWatchFeatures.com können alle Features eingesehen werden, die in dem zuvor ausgewählten Land verfügbar sein werden.

In Deutschland wird es daher insgesamt nur sechs Features geben, welche die Anwender nicht nutzen können:

In-App Käufe

News-Service



Person to Person Zahlungen via Apple Pay

Siri: Movie Rotten Tomatoes Reviews

Siri: Wolfram Alpha



Student ID Cards

Über das gleiche Verfahren können Sie übrigens auch die Feature-Liste für iPhones und Macs einsehen.