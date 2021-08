Emmy Awards: Diese "AppleTV+"-Serien wurden ausgezeichnet

Thomas Hartmann

Im Vorfeld der 73. Emmy Awards erhÀlt Apple Auszeichnungen in den Kategorien Outstanding Motion Design und Outstanding Innovation in Interactive Media.

AppleTV+ hat unter anderem einen neuen Rekord aufgestellt. © Apple, Schulterstock.com/WinWin artlab

Apple TV+ hat zwei Primetime Emmy Awards gewonnen, wie das Unternehmen aus Cupertino selbst mitteilt . Dabei handelt es sich um " Calls "  - ausgezeichnet fĂŒr ”Outstanding Motion Design”, sowie " For All Mankind: Zeitkapsel " - ausgezeichnet fĂŒr ”Outstanding Innovation in Interactive Media”.

Bei ”Calls” wird ĂŒber eine Reihe zusammenhĂ€ngender TelefongesprĂ€che die mysteriöse Geschichte einer Gruppe von Fremden erzĂ€hlt, deren Leben aus den Fugen geraten ist, wĂ€hrend die Handlung auf apokalyptische Ereignisse zusteuert, beschreibt Apple seine Serie selbst. Hiervon gibt es bislang eine Staffel mit neun kĂŒrzeren Folgen mit jeweils etwa 20 Minuten Dauer.

”For All Mankind: Zeitkapsel” ist eine App von Apple, die auf AR basiert, sodass man sich die Spielszenen virtuell in eigene (reale) RĂ€ume projiziert. Angelegt ist die App als ”Story zwischen 2 Staffeln”, nĂ€mlich zur Apple-Weltraumserie mit alternativer Geschichtsschreibung der frĂŒhen Raumfahrt zwischen USA und Sowjetunion, die man bei Apple TV+ hier  sehen kann. Die App dazu nimmt Bezug auf den Sohn Danny der Astronauten aus der Serie, Gordon und Tracy Stevens. Über diesen findet und spielt man mit interaktiven ErinnerungsstĂŒcken aus dem Leben und der Welt von ”For All Mankind”. So tauchen Mixtapes auf, Heimcomputer und weitere AlltagsgegenstĂ€nde aus der damaligen Zeit.

Die offizielle Verleihung der 73rd Primetime Emmy Awards findet am Sonntag, 19. September, statt. Schon im vergangenen Monat erhielt Apple 35 Emmy Award-Nominierungen, darunter allein 20 Nominierungen fĂŒr "Ted Lasso", die als meist nominierte Comedy-Serie in diesem Jahr und als meist nominierte Comedy-Neueinsteiger-Serie aller Zeiten einen Rekord aufstellte, erinnert Apple stolz ebenfalls auf seiner Website.