Diese Woche: Airpods bei Aldi zum Hammer-Preis

Simon Lohmann, Kris Wallburg

Ab Donnerstag bietet der Discounter Aldi Süd die Airpods der zweiten Generation als Spar-Angebot an. Wir verraten, was Sie zum Airpods-Angebot wissen müssen.

Vergrößern Ab Donnerstag bietet Aldi die AirPods der zweiten Generation zum Spar-Preis an. © Aldi / Apple

Mittlerweile gibt es bereits drei verschiedene Airpods-Modelle. Die Airpods der ersten und zweiten Generation sowie die neuen Airpods Pro. Letztere bieten coole Funktionen wie beispielsweise aktive Geräuschunterdrückung, einen Transparenzmodus oder etwa Belüftung für Druckausgleich – doch diese Features lässt sich Apple auch für teures Geld bezahlen. Rund 279 Euro verlangt Apple für die Airpods Pro, wobei man die Pro-In-Ear-Kopfhörer von Apple auch bereits deutlich günstiger erhält.

Airpods bei Aldi: Sparen Sie rund 22 Prozent

Denn es muss nicht immer das Pro-Modell sein. Die Airpods der zweiten Generation gibt es bei Aldi ab Donnerag, dem 2. Juli für 139 Euro. Somit sind sie beim Discounter rund 22 Prozent günstiger als bei Apple – dort kosten die gleichen Geräte nämlich 179 Euro.

Die Airpods bieten laut Apple 5 Stunden Wiedergabe und 3 Stunden Sprechdauer pro Ladung: "Und mit ihrem Ladecase, in dem weitere Ladungen für mehr als 24 Stunden Wiedergabe stecken, halten sie bei allem mit, was du so machst. Schnell mal aufladen? Nach nur 15 Minuten im Ladecase kannst du 3 Stunden Musik hören 4 oder 2 Stunden sprechen", verspricht Apple.



Ein weiteres Highlight in den Airpods ist der H1 Chip. Dieser "leitet die Audiosignale automatisch weiter und aktiviert das Mikrofon – egal, ob du beide Airpods oder nur einen benutzt", so Apple. "Und wenn du telefonierst oder mit Siri sprichst, sorgen ein zusätzlicher Beschleunigungsmesser mit Spracherkennung und wellenbündelnde Mikrofone für weniger Außengeräusche und eine klarere Stimme."

Aldi weist jedoch darauf hin, dass die Airpods schnell vergriffen sein können:

"Bitte beachten Sie, dass diese Aktionsartikel im Unterschied zu unserem ständig vorhandenen Sortiment nur in begrenzter Anzahl zur

Verfügung stehen", so Aldi. "Sie können daher schon am Vormittag des ersten Aktionstages, kurz nach Aktionsbeginn, ausverkauft sein."

