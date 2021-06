Diese iOS-15-Funktionen sind exklusiv

Halyna Kubiv

iOS 15 hat mehr als 100 neue Funktionen und Verbesserungen, doch nicht alle sind für alle unterstützten Geräte verfügbar.

Als Apple gestern Abend seine Vorschau auf iOS 15 freigab, war die Freude groß: Anders als erwartet hat der Hersteller seine alten Geräte wie das iPhone 6S nicht von der Support-Liste gestrichen, sondern mit in das nächste Jahr bzw. nächsten iOS-Zyklus übernommen. Der Software-Support bei Apple betragt nun sechs Jahre!

Doch wie immer gibt es einen Wermutstropfen: Nicht alles wird auf allen Geräten funktionieren und auch nicht überall. Schließlich wurde ein iPhone 7 zum Beispiel 2016 vorgestellt, das sind fünf Jahre her. Auch geografisch schränkt Apple manche Funktionen ein, so sind einige Maps-Neuerungen nur in den USA verfügbar. Unsere Nachbarn aus Österreich und der Schweiz werden bei Siri eine bittere Pille schlucken müssen: Offline-Siri und kontinuierliches Diktieren, also länger als 60 Sekunden, wird nur in Deutschland nach dem Herunterladen von Sprachmodellen funktionieren. Apple bohrt zudem 5G-Funktionalität auf, also ist es logisch, dass diese Verbesserungen nur für iPhone 12 und neuer zur Verfügung stehen. Die meisten der herausfordernden Features beschränkt der Hersteller auf den A12 Bionic Chip und neuer, was bedeutet, zum vollen Umfang können die iPhones XR/XS und neuer das Potential von iOS 15 ausschöpfen. Hier finden Sie die gesamte Übersicht der iOS-15-Funktionen, die sich auf bestimmte iPhone-Modelle oder Regionen beschränken.