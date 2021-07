Dieser Apple Store verkauft, was sonst keiner anbietet

Simon Lohmann

Der Apple Store in Cupertino verkauft etwas, was sonst kein anderer Apple Store auf der Welt anbietet.

VergrĂ¶ĂŸern Apple Store in Cupertino © Apple

Apple sucht sich fĂŒr seine Stores immer die schönsten Ecken aus, zuletzt zu beobachten bei der Neueröffnung in Los Angeles, der als " unverschĂ€mt schön " beschrieben wird. Auch wenn der ehemalige Apple Store "Apple Carrousel du Louvre" in Paris, der WĂŒrfel-Store auf der Fifth Avenue in New York oder der schwimmende Store in Singapur rein optisch sehr beeindruckend sind, befindet sich der wohl spannendste Apple Store in Cupertino.Â

VergrĂ¶ĂŸern Ein "schwimmender" Apple Store in Singapur © Apple

Der Apple Store mit der Adresse "10600 North Tantau Avenue, Cupertino, CA 95014" liegt direkt neben Apples riesigem, raumschiffÀhnlichem Hauptquartier. Auch wenn dieser Standort bestimmt eine beeindruckende Aussicht hat, ist doch das Produktsortiment viel spannender. GrundsÀtzlich verfolgt Apple bei seinen Stores eine Àhnliche Philosophie wie bei seinen Produkten: Jeder soll sich zu jeder Zeit gleich gut zurechtfinden können, egal, in welcher Stadt man Apple einen Besuch abstattet. Daher befinden sich die Produkte auch meist an einer Àhnlichen Stelle: Wenn man den Laden betritt, sind rechts die iPhones und Macs ausgestellt, links die iPads und Apple Watches, weiter hinten befindet sich Zubehör. Es gibt offiziell auch keinen Store, der bevorzugt Produkte (nicht) bekommt. Mit einer Ausnahme.

Mehr als nur iPhones, iPads und Macs

Der Apple Store in Cupertino ist tatsĂ€chlich der einzige Store, der mehr als nur iPhones, iPads, Macs, Apple Watches und Co verkauft. DarĂŒber hinaus bietet Apple exklusiven Apple-Merch an, den nur Besucher des Apple Parks kaufen können. Selbst ĂŒber das Internet kommt man auch ĂŒber offiziellem Wege nicht an den Merch heran - außer Sie gehen auf ĂŒberteuerte Angebote auf eBay ein.Â

Wie Business Insider berichtet, findet man an der SĂŒdseite des Stores etwa Baby-Strampler mit aufgedrucktem Apple-Logo, Memory-Kartenspiele mit aufgedruckten ikonischen Apple-Produkten, spezielle Postkarten mit - wer hĂ€tte es gedacht - Apple-Produkten als Motiv, MĂŒtzen, Beutel, und eine Reihe an T-Shirts mit verschiedenen Apple-Prints. Wie teuer der Merch aus dem Cupertino-Store ist, geht aus dem Artikel nicht hervor. Wer jedoch mal in der NĂ€he ist, sollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen und das ein oder andere Mitbringsel als Erinnerung mitnehmen. Wer weiß, wann man das nĂ€chste mal wieder nach Cupertino kommt.Â