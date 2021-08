Dieser Mac kostet 370.000 Dollar – was ihn so besonders macht

Kris Wallburg

Neue Macs sind bekanntlich relativ teuer. Alte Macs aber auch, wie die Auktion eines 45 Jahre alten Apple I zeigt.

Vergrößern 370.000 US-Dollar für diesen Mac. Ob darauf wohl MacOS Monterey läuft? © RR Auction

Macs sind teuer. Auch wenn die Einsteigermodelle, gerade in der M1-Generation, inzwischen ein wirklich ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis vorweisen können, können gerade die High-End-Modelle preislich in schwindelerregende Höhen steigen. Ein Mac Pro, zugegebenermaßen ein reines Profi-Gerät, kostet in der Vollausstattung um die 60.000 Euro. Dafür gibt es dann einen Xenon-Prozessor mit 28 Kernen, 1,5 TB Arbeitsspeicher und zwei professionelle Grafikkarten. Millionenfach weniger Leistung bietet ein Apple I von 1976, der vor kurzem für 370.000 US-Dollar versteigert wurde.

Apple I wurde noch per Hand zusammengebaut von Steve Jobs

Der (noch funktionstüchtige) Apple I wurde zusammen mit einer ganzen Reihe an Zubehör versteigert, darunter ein originales Apple Cassette Interface (ACI) mit Handbuch, eine originale Apple-II-Tastatur mit Apple-I-Adapter, ein Taxan-Monitor und vieles mehr. Auch einige Seiten des originalen Handbuchs, unterschrieben von Apple-Mitgründer Ron Wayne, waren Teil des Pakets. Die Versteigerung fand im Rahmen einer Auktion für Vintage-Technologie statt, auch ein Apple Lisa (76.000 US-Dollar) fand dort einen neuen Besitzer.

Käufer des Apple I war Roger Wagner, ein persönlicher Freund des Apple-Mitgründers Steve Wozniak und Autor des ersten Buches über die Assembler-Programmierung des Apple II.

Der Apple I kam 1976 erstmals auf den Markt, hergestellt wurden nur 200 Geräte. Steve Wozniak baute jedes davon per Hand in Steve Jobs Garage zusammen. Der Preis lag damals bei 666,66 US-Dollar, inflationsbereinigt wären das heute ungefähr 3.300 US-Dollar. Ausgeliefert wurde er ohne Peripherie, ohne Netzteil und ohne Gehäuse.

Es ist nicht das erste Mal, das ein funktionstüchtiger Apple Ifür einen so hohen Preis über den Auktionstisch geht. 2014 wurde ein weiteres Exemplar für stattliche 905.000 US-Dollar versteigert.